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'एक चिंगारी ने सब बर्बाद कर दिया', 150 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक

रोहतास में खेतों में लगी फसल जलकर राख ( ETV Bharat )

रोहतास: गर्मी का मौसम शुरू होते ही खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला रोहतास का है. जहां 150 बीघे खेतों में लगी फसल जलकर राख हो गई. बिजली के हाई वोल्टेज तार से निकली एक चिंगारी ने किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया. खेतों में लगी फसल जलकर राख: जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र के सिलरी गांव में आज उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब खेतों में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लगभग डेढ़ सौ बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई. रोहतास में भीषण आग का तांडव (ETV Bharat) कैसे लगी आग?: किसानों ने बताया खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तार से निकली चिंगारी के कारण यह आग लगी तेज गर्मी और चल रही गर्म हवाओं ने आज को और भी भड़काने का काम किया, जिससे आग तेजी से एक खेत से दूसरे खेत तक फैलती चली गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया.