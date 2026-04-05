'एक चिंगारी ने सब बर्बाद कर दिया', 150 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक
रोहतास में आग ने भीषण तांडव मचाया है. 150 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है. पढ़ें..
Published : April 5, 2026 at 8:40 PM IST
रोहतास: गर्मी का मौसम शुरू होते ही खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला रोहतास का है. जहां 150 बीघे खेतों में लगी फसल जलकर राख हो गई. बिजली के हाई वोल्टेज तार से निकली एक चिंगारी ने किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया.
खेतों में लगी फसल जलकर राख: जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र के सिलरी गांव में आज उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब खेतों में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लगभग डेढ़ सौ बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई.
कैसे लगी आग?: किसानों ने बताया खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तार से निकली चिंगारी के कारण यह आग लगी तेज गर्मी और चल रही गर्म हवाओं ने आज को और भी भड़काने का काम किया, जिससे आग तेजी से एक खेत से दूसरे खेत तक फैलती चली गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया.
"इस आगलगी की घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. फसलें पूरी तरह जलकर खाक हो गई है. बिजली विभाग की यह लापरवाही कोई नई नहीं है. हर साल खेतों में आगलगी की घटनाएं होती हैं पर बिजली विभाग के कर्मी जजर्र तार को बदलते नहीं है. सिर्फ बिजली बिल वसूलने के लिए सारा अमला लगा होता है."- राम प्यारे सिंह, किसान
अग्निशमन विभाग ने पाया आग पर काबू: घटना की सूचना मिलते ही शिवसागर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया. वहीं ग्रामीणों ने भी अपना स्तर पर आज को फैलने से रोकने की हर संभव कोशिश की लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.
"हमें सूचना मिली थी कि सेलारी गांव में खेतों में आग लगी है, तुरंत टीम मौके पर पहुंची. हालांकि आग काफी फैल चुकी थी लेकिन दमकल की गाड़ियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है."- विजय कुमार, अग्निशमन पदाधिकारी
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