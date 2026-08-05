रोहतास EO हत्याकांड: 'हार्ड एंड ब्लंट इंजरी' से गई जान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गंभीर अंदरूनी चोटों की पुष्टि
रोहतास ईओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भारी वस्तु से पीटकर हत्या की पुष्टि हुई है. पढ़े रवि कुमार की रिपोर्ट
Published : August 5, 2026 at 8:39 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ विमल कुमार की हत्या मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत किसी एक चोट से नहीं बल्कि शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर लगी गंभीर चोटों और अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के कारण हुई है.
सिविल सर्जन कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट: पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय को सौंप दी है. रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि मृतक के शरीर पर किसी धारदार हथियार या गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं. हालांकि, पूरे शरीर पर हार्ड एंड प्लांट इंजरी यानी भारी एवं कुंद वस्तु से लगी चोट के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं.
सिर पर अत्यंत गंभीर चोटें: सिविल सर्जन के अनुसार डॉ विमल कुमार के सिर पर अत्यंत गंभीर चोटें लगी थी जिसमें भारी रक्तस्राव हुआ. गर्दन की दोनों प्रमुख हड्डियां टूट चुकी थी जिसके कारण उनका श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ और सांस रुकने से स्थिति और गंभीर हो गई. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उनके सीने के दोनों ओर की कई पसलियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी.
"डॉ विमल कुमार के सिर पर अत्यंत गंभीर चोटें लगी थी जिसमें भारी रक्तस्राव हुआ. गर्दन की दोनों प्रमुख हड्डियां टूट चुकी थी जिसके कारण उनका श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ और सांस रुकने से स्थिति और गंभीर हो गई."-डॉक्टर मणिराज रंजन, सिविल सर्जन
शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव: रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें गंभीर चोटें लगी थी. उनका लिवर फट गया था फेफड़ों में गंभीर चोटें थी और गले का थायराइड क्षेत्र पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया. इन सभी गंभीर चोटों के कारण शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ जिससे आखिरकार दिल ने काम करना बंद कर दिया. सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि मृतक पर किसी भारी एवं कुंद वस्तु से बेहद निर्ममता के साथ हमला किया गया.
"सभी गंभीर चोटों के कारण शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ जिससे आखिरकार दिल ने काम करना बंद कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि मृतक पर किसी भारी एवं कुंद वस्तु से बेहद निर्ममता के साथ हमला किया गया."- डॉक्टर मणिराज रंजन, सिविल सर्जन
सभी प्रमुख अंगों पर गंभीर क्षति: रिपोर्ट में शरीर के लगभग सभी प्रमुख अंगों पर गंभीर क्षति दर्ज हुई है. हालांकि किसी धारदार हथियार, गोलियां, नुकीली वस्तु के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब यह मामला और अधिक गंभीर हो गया है. जांच एजेंसियों के लिए यह रिपोर्ट अहम सबूत मानी जा रही है. क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि हमलावरों ने बेहद क्रूर तरीके से हमला किया था.
आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश: अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर घटना की कड़ियों को जोड़ते हुए अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. हालांकि इस मामले में पहले ही पुलिस ने कार्यपालक पदाधिकारी के ड्राइवर मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपी ड्राइवर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है कि EO की हत्या उसी ने की थी.
आरोपी ड्राइवर की पत्नी का बयान: हालांकि आरोपी ड्राइवर की पत्नी आरती कुमारी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि उसके पति इस तरह का घृणित कार्य नहीं कर सकते हैं. पुलिस के दबाव में आकर उसके पति ने अपना जुर्म कबूल किया है और उसके पति को साजिश के तहत फंसाया गया है.
SIT की जांच पर लोगों की निगाहें: गौरतलब है कि नगर परिषद के डॉ विमल कुमार की हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है. नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है. अब इस जघन्य हत्याकांड को लेकर गठित SIT की जांच पर लोगों की निगाहें टिकी है.
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