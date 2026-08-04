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'मेरे पापा को तड़पा-तड़पाकर मारा.. आप भी..' EO विमल कुमार के आवास पहुंचे पप्पू यादव

पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की हत्या के बाद मंगलवार को सांसद पप्पू यादव दानापुर के गोला रोड स्थित उनके आवास पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतक अधिकारी की पत्नी को ढांढ़स बंधाते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.

EO विमल कुमार के आवास पहुंचे पप्पू यादव: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस जघन्य हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

पप्पू यादव का बयान (ETV Bharat)

"बिहार में कुछ नहीं कहना है. विमल कुमार के परिवार ने एक ही बात कही कि इस बिहार में किसी का बच्चा पैदा न हो. मुझसे कहा कि अपने बेटे को बिहार कभी मत लाइएगा. छोटे बेटे ने कहा कि मेरे पापा को तड़पा-तड़पाकर मारा है, आप भी उसको मारिएगा. बिहार में रहने की स्थिति है क्या? बिहार रहने का जगह है? बिहार माफिया, पदाधिकारी, अपराधी और नेता का जगह है."- पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

पप्पू यादव ने की CBI जांच की मांग: साथ ही पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है और कहा कि सरकार उनकी पत्नी को क्लर्क का जॉब देने की बात कैसे कर सकती है. सरकार आखिर दोषियों को क्यों बचाना चाह रही है. पप्पू यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.

किसी को भी न बख्शा जाए- पप्पू यादव: वहीं सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मांग की कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और इसमें शामिल सभी अपराधियों के साथ-साथ यदि किसी सफेदपोश की भी संलिप्तता सामने आती है, तो उसे भी कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए. सदन में भी सीबीआई जांच की मांग करेंगे.