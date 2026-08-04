'मेरे पापा को तड़पा-तड़पाकर मारा.. आप भी..' EO विमल कुमार के आवास पहुंचे पप्पू यादव
पप्पू यादव ने विमल कुमार हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की. कहा कि परिवार को फौरन 2 करोड़ का मुआवजा मिले. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : August 4, 2026 at 2:46 PM IST
पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की हत्या के बाद मंगलवार को सांसद पप्पू यादव दानापुर के गोला रोड स्थित उनके आवास पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतक अधिकारी की पत्नी को ढांढ़स बंधाते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.
EO विमल कुमार के आवास पहुंचे पप्पू यादव: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस जघन्य हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.
"बिहार में कुछ नहीं कहना है. विमल कुमार के परिवार ने एक ही बात कही कि इस बिहार में किसी का बच्चा पैदा न हो. मुझसे कहा कि अपने बेटे को बिहार कभी मत लाइएगा. छोटे बेटे ने कहा कि मेरे पापा को तड़पा-तड़पाकर मारा है, आप भी उसको मारिएगा. बिहार में रहने की स्थिति है क्या? बिहार रहने का जगह है? बिहार माफिया, पदाधिकारी, अपराधी और नेता का जगह है."- पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद
पप्पू यादव ने की CBI जांच की मांग: साथ ही पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों के लिए 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है और कहा कि सरकार उनकी पत्नी को क्लर्क का जॉब देने की बात कैसे कर सकती है. सरकार आखिर दोषियों को क्यों बचाना चाह रही है. पप्पू यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
किसी को भी न बख्शा जाए- पप्पू यादव: वहीं सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मांग की कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और इसमें शामिल सभी अपराधियों के साथ-साथ यदि किसी सफेदपोश की भी संलिप्तता सामने आती है, तो उसे भी कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए. सदन में भी सीबीआई जांच की मांग करेंगे.
2 करोड़ के मुआवजे की मांग: पप्पू यादव ने मृतक ईओ विमल कुमार की पत्नी को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं. उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, आश्रित को सरकारी नौकरी और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की.
'सरकार हर मोर्चे पर विफल': सांसद ने कहा कि अधिकारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई ही दिवंगत अधिकारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इससे जनता का कानून पर विश्वास भी मजबूत होगा.
क्या है पूरा मामला?: 2 अगस्त 2026 को डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. घटना उस वक्त हुई थी जब EO (एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) विमल कुमार अपने सरकारी गाड़ी से पटना जा रहे थे. उसी दौरान अपराधियों ने उनपर हमला किया और लाठी, डंडे, रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी.
विमल कुमार मूल रूप से गया के शेरघाटी के रहने वाले थे. उनकी पोस्टिंग डेहरी डालमियानगर नगर परिषद में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर थी. जब वह परिवार से मिलने पटना जा रहे थे, तभी उनकी निर्मम हत्या कर दी गई. वहीं विमल कुमार की पत्नी ने डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि 50 लाख रुपये की लगातार मांग की जा रही थी.
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