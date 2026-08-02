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EO विमल हत्याकांड और 50 लाख की डिमांड पर डेहरी विधायक की सफाई, बोले- 'आरोप निराधार, कॉल रिकॉर्ड की हो जांच'

ईओ विमल कुमार हत्याकांड में विधायक सोनू सिंह ने पत्नी के आरोपों को खारिज किया, निष्पक्ष जांच और कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग की.

डेहरी विधायक की सफाई
डेहरी विधायक की सफाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 9:01 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 9:06 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास जिले के चर्चित नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. विमल कुमार हत्याकांड में नाम आने के बाद डेहरी से लोजपा (रामविलास) विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने प्रेस वार्ता कर मृतक की पत्नी बबीता देवी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है.

'परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना' : विधायक सोनू सिंह ने कहा कि ईओ डॉ. विमल कुमार की हत्या की खबर से वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पूरी संवेदना शोकाकुल परिवार के साथ है और उचित समय पर वह परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे. उन्होंने कहा कि एक परिवार ने अपना मुखिया खोया है और ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए.

डेहरी विधायक की सफाई (ETV Bharat)

'राजनीतिक विरोधी मुझे बदनाम कर रहे हैं' : मृतक की पत्नी द्वारा 50 लाख रुपये मांगने और हत्या कराने के लगाए गए आरोपों पर विधायक ने कहा कि यह विपक्ष और राजनीतिक विरोधियों द्वारा उन्हें बदनाम करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यदि आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो पुलिस मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच कराए. जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.

'कॉल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की हो जांच' : सोनू सिंह ने कहा कि यदि उन्होंने कभी किसी प्रकार की धनराशि की मांग की होगी तो उसके प्रमाण मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड या संदेशों में जरूर मिलेंगे. इसलिए पुलिस को बिना किसी दबाव के सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें.

'जनहित के मुद्दों पर होती थी बातचीत' : विधायक ने कहा कि नगर परिषद से जुड़े जनहित के मामलों को लेकर वह समय-समय पर कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत करते थे. आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वह फोन करते थे, लेकिन उनके और ईओ के बीच कभी किसी प्रकार का व्यक्तिगत विवाद, तनाव या टकराव नहीं था.

'ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए' : सोनू सिंह ने कहा कि एक पत्नी ने अपना पति खोया है और ऐसे दुखद समय में इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन इस मामले में तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए.

पुलिस जांच पर जताया भरोसा : विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य आधारित जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के अपना काम करें. उन्होंने कहा कि जो भी वास्तविक दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए.

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Last Updated : August 2, 2026 at 9:06 PM IST

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