आधी रात को बिहार के अस्पताल में DM की रेड, लापरवाही करने वालों को दी सख्त चेतावनी
रोहतास DM दीपक कुमार मिश्रा ने आधी रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी
Published : July 1, 2026 at 2:20 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद के तहत जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने मंगलवार देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस कार्रवाई से अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया.
कर्मियों में अफरा तफरी: दरअसल आधी रात को बिना किसी पूर्व सूचना के डीएम के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया. कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी भागे भागे तत्काल अस्पताल पहुंचे. अस्पताल प्रशासन भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल परिसर, ट्रामा सेंटर मातृ एवं शिशु अस्पताल सहित विभिन्न वार्डों का बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ उप विकास आयुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद रहे.
आवश्यक दिशा निर्देश: वहीं डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवा, साफ-सफाई, चिकित्सकों की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली. इसके बाद मरीजों से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में जल जमाव की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
"बारिश के मौसम में अस्पताल परिसर में जल जमाव किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.नगर निगम और संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर जल्द से जल्द स्थाई समाधान निकालने का निर्देश दिया है." - दीपक कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी
सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा: डीएम दीपक मिश्रा ने अपने इस औचक निरिक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई, चिकित्सकीय सेवाओं, दवा वितरण, आपातकालीन सुविधाओं तथा मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण और समय पर इलाज मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
"अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले सावधान हो जाएं, काम के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही मंजूर नहीं होगी. ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." -दीपक कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी
शिकायतों के मद्देनजर औचक निरीक्षण: निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में डीएम मिश्रा ने कहा कि लगातार मिली शिकायतों को देखते हुए देर रात औचक निरीक्षण किया गया, ट्रॉमा सेंटर, माता एवं शिशु अस्पताल, अस्पताल परिसर तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई है. निरीक्षण के दौरान जल जमाव की समस्या सामने आई है त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं.
लापरवाही मिलने पर कार्रवाई: उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की उपलब्धता ,मरीजों के उपचार, साफ सफाई और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार निगरानी की जाएगी. स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि आम लोगों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके.
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