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हंसते-खेलते डिज्नीलैंड मेले में अचानक पसरा मातम, झूले का गेट टूटने के बाद मची ऐसी भगदड़!

डिज्नीलैंड मेले में झूला टूटने से महिलाएं व बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए, पुलिस अब हादसे की जांच कर रही है.पढ़ें खबर

ROHTAS DISNEYLAND FAIR ACCIDEN
घायलों का इलाज जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 7:50 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास में सासाराम स्थित पायलट बाबा आश्रम के पास डिज्नीलैंड मेले में शुक्रवार देर शाम अफरा-तफरी मच गई.यहां चल रहे एक झूले का गेट अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा जिससे मेले में चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में झूले पर सवार कई लोग घायल हो गए जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.

मची चीख-पुकार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूला चलने के दौरान अचानक तेज आवाज हुई और उसका एक हिस्सा टूट गया. देखते ही देखते झूले पर बैठे लोग सीधे जमीन पर जा गिरे जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत ही सभी घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े.

अस्पताल में भर्ती: घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना और मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची.जिसके बाद एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया.जहां घायलों में 10 वर्षीय धीरज कुमार, 32 वर्ष की श्वेता सिंह और सीमा देवी समेत कई अन्य शामिल हैं

देखें वीडियो (ETV Bharat)

घायलों का इलाज जारी: सभी घायलों का इलाज वर्तमान में सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में चल रहा है. घटना में घायल एक महिला ने कहा कि मेले में मौजूद कुछ अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

"मेले में हम खड़े होकर झूला देख रहे थे तभी क्या टूट कर गिरा पता नहीं चला, सर में चोट लगी तो बेहोश हो कर गिर गई."- सीमा देवी, घायल

चिकित्सक का पक्ष: अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति फिलहाल पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है. घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, हालात काबू में हैं.

"डिजनी लैंड मेले में झूला टूटने के दौरान हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं. घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं और अस्पताल में इन सभी का उचित इलाज किया जा रहा है."- डॉ. मनीष कुमार

प्रशासन की जांच: हादसे के बाद कुछ देर के लिए मेले की गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित रहीं और लोगों में दहशत दिखी.इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. प्रारंभिक जांच में झूले के रखरखाव में भारी लापरवाही बरतने की आशंका जताई जा रही है.

दोषियों पर कार्रवाई: पुलिस प्रशासन की टीमें पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई हैं.अधिकारियों का कहना है की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की टीम अस्पताल और मेला परिसर दोनों जगह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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