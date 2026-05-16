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हंसते-खेलते डिज्नीलैंड मेले में अचानक पसरा मातम, झूले का गेट टूटने के बाद मची ऐसी भगदड़!

रोहतास: बिहार के रोहतास में सासाराम स्थित पायलट बाबा आश्रम के पास डिज्नीलैंड मेले में शुक्रवार देर शाम अफरा-तफरी मच गई.यहां चल रहे एक झूले का गेट अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा जिससे मेले में चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में झूले पर सवार कई लोग घायल हो गए जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.

मची चीख-पुकार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूला चलने के दौरान अचानक तेज आवाज हुई और उसका एक हिस्सा टूट गया. देखते ही देखते झूले पर बैठे लोग सीधे जमीन पर जा गिरे जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत ही सभी घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े.

अस्पताल में भर्ती: घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना और मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची.जिसके बाद एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया.जहां घायलों में 10 वर्षीय धीरज कुमार, 32 वर्ष की श्वेता सिंह और सीमा देवी समेत कई अन्य शामिल हैं

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घायलों का इलाज जारी: सभी घायलों का इलाज वर्तमान में सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में चल रहा है. घटना में घायल एक महिला ने कहा कि मेले में मौजूद कुछ अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

"मेले में हम खड़े होकर झूला देख रहे थे तभी क्या टूट कर गिरा पता नहीं चला, सर में चोट लगी तो बेहोश हो कर गिर गई."- सीमा देवी, घायल