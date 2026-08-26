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कलाई पर सजेगा नया ट्रेंड: बिहार में ₹10 से ₹200 तक की हैंडमेड और थीम राखियों की मची धूम

हैंडमेड राखियां: राखी दुकान की संचालक ऋचा गोयनका बताती हैं कि उनके यहां मौजूद कई राखियां पूरी तरह हैंडमेड हैं. इन राखियों को तैयार करने में डिजाइन और खूबसूरती का खास ध्यान रखा गया है. उनका कहना है कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और अलग-अलग डिजाइन की राखियों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. दूर-दराज के इलाकों से भी लोग उनकी दुकान पर राखियां खरीदने पहुंच रहे हैं.

छोटे बच्चों के लिए भी खास कलेक्शन: राखी मंडी में इस बार छोटे बच्चों के लिए भी खास कलेक्शन तैयार किया गया है. कार्टून कैरेक्टर से लेकर खाने-पीने की चीजों और अलग-अलग थीम पर आधारित राखियां बच्चों को खूब आकर्षित कर रही हैं. वहीं युवाओं के बीच भी स्टाइलिश और ट्रेंडिंग राखियों की मांग बनी हुई है. बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ आधुनिक डिजाइन का यह मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

बच्चों के बीच ज्यादा डिमांड: इन राखियों की सबसे ज्यादा डिमांड बच्चों के बीच देखने को मिल रही है.अलग-अलग डिजाइन और आकर्षक रूप में सजी राखियां बच्चों को इतनी पसंद आ रही हैं कि वे अपने माता-पिता से राखी खरीदने की जिद कर रहे हैं और उन्हें लेकर बाजार तक पहुंच रहे हैं. कई बच्चे अपनी पसंद की राखी चुनने के लिए दुकानों पर काफी देर तक अलग-अलग डिजाइन देखते नजर आ रहे हैं.

बच्चों से लेकर युवाओं की भीड़: डेहरी की चर्चित राखी मंडी में इन दिनों बच्चों से लेकर युवाओं तक की खास भीड़ देखने को मिल रही है. यहां बहनों और बच्चों के लिए राखियों की इतनी वैरायटी मौजूद है कि हर किसी की पसंद के मुताबिक राखी मिल रही है. बाजार में पिज्जा राखी, बर्गर राखी, भाई-भाभी राखी और नजरबट्टू राखी जैसी कई आकर्षक डिजाइन की राखियां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं.

रोहतास: भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है. बिहार के रोहतास जिले के डेहरी में भी रक्षाबंधन को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुका है. राखी की दुकानों पर एक से बढ़कर एक आकर्षक और रंग-बिरंगी राखियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. खास बात यह है कि इस बार पारंपरिक राखियों के साथ-साथ कई तरह की ट्रेंडिंग और थीम बेस्ड राखियां भी बाजार में खूब पसंद की जा रही हैं.

"कई राखियां पूरी तरह हैंडमेड हैं. इन राखियों को तैयार करने में डिजाइन और खूबसूरती का खास ध्यान रखा गया है. इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और अलग-अलग डिजाइन की राखियों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है. दूर-दराज के इलाकों से भी लोग राखियां खरीदने पहुंच रहे हैं."- ऋचा गोयनका, राखी दुकान की संचालक

अलग-अलग कीमतों में राखियों का कलेक्शन: उन्होंने बताया कि लोगों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए उनके पास अलग-अलग कीमतों में राखियों का कलेक्शन मौजूद है. यहां महज 10 रुपये से लेकर करीब 200 रुपये तक की खूबसूरत और आकर्षक राखियां उपलब्ध हैं. यानी कम बजट में भी लोग अपने भाई के लिए पसंद की राखी खरीद सकते हैं और महंगे से महंगे डिजाइन में भी विकल्प मौजूद हैं.

दुकानों पर ग्राहकों की भीड़: दुकानदारों के मुताबिक रक्षाबंधन को लेकर बाजार में धीरे-धीरे खरीदारी बढ़ रही है. जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, राखियों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ने लगी है. खासकर महिलाओं और बच्चों में राखी खरीदने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.

प्रमुख त्योहारों में से एक: रक्षाबंधन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सुखी एवं सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं. वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं.

बाजार में सजी राखियां (ETV Bharat)

बाजार और फैशन का रंग: समय के साथ रक्षाबंधन के त्योहार में भी बाजार और फैशन का रंग देखने को मिल रहा है. पहले जहां बाजार में मुख्य रूप से पारंपरिक मौली, रेशम और मोतियों से बनी राखियां देखने को मिलती थीं, वहीं अब बच्चों और युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नए और अनोखे डिजाइन बाजार में उतारे जा रहे हैं.

राखी बाजार पूरी तरह गुलजार: कुल मिलाकर रक्षाबंधन से पहले डेहरी का राखी बाजार पूरी तरह गुलजार है। दुकानों पर सजी रंग-बिरंगी राखियां त्योहार की खुशियों को और बढ़ा रही हैं, तो वहीं ट्रेंडिंग और हैंडमेड राखियों की बढ़ती मांग यह बता रही है कि इस बार भाई की कलाई पर सिर्फ राखी नहीं, बल्कि प्यार, भावनाओं और नए ट्रेंड का खूबसूरत रंग भी नजर आने वाला है.

जबरदस्त डिमांड: नजरबट्टू, सिंगल और पेयर दोनों में मौजूद है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं बर्गर , पिज़्ज़ा, की शेप में साथ में लबूबू डॉल वाली राखी किड्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहे है. खासकर लुम्बा राखी जो राजस्थान की है उसकी बिहार में तो जबरदस्त डिमांड है लोगो के बजट के अनुसार चीप एंड बेस्ट में हैंड मेड राखियो का कलेक्शन मौजूद है.



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