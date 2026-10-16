ETV Bharat / state

बिहार में पत्नी को कुदाल से काटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, 7 गवाहों की गवाही पर आया फैसला

रोहतास कोर्ट ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रोहतास व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने हत्या के दोषी ज्ञानी महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस कार्यवाही की जानकारी लोक अभियोजक उपेंद्र कुमार ने दी.

"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी ज्ञानी महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला पूरी तरह से साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आया है." -उपेंद्र कुमार, लोक अभियोजक