बिहार में पत्नी को कुदाल से काटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, 7 गवाहों की गवाही पर आया फैसला
रोहतास कोर्ट ने दो साल पहले पत्नी की कुदाल से हत्या करने वाले ज्ञानी महतो को उम्रकैद और जुर्माना सुनाया. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : October 16, 2026 at 7:28 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रोहतास व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने हत्या के दोषी ज्ञानी महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस कार्यवाही की जानकारी लोक अभियोजक उपेंद्र कुमार ने दी.
"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी ज्ञानी महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला पूरी तरह से साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आया है." -उपेंद्र कुमार, लोक अभियोजक
शिवसागर के गोतहर गांव में मची थी सनसनी
दरअसल, मामला रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के गोतहर गांव का है. जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2024 को ज्ञानी महतो ने अपनी पत्नी सरिता देवी पर कुदाल से हमला कर दिया था. हमले में गंभीर रूप से घायल सरिता देवी की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी. घटना के बाद मृतका सरिता देवी के भाई ने अपने बहनोई ज्ञानी महतो के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
सात गवाहों की गवाही पर टिका फैसला
इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी. पुलिस की जांच और न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आखिरकार इस मामले में फैसला सुनाया गया. हत्या के इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान सात गवाहों की गवाही कराई गई. गवाहों के बयान और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन ने ज्ञानी महतो को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.
न्यायिक प्रक्रिया से पीड़ित परिवार को सांत्वना
इस फैसले के साथ ही पत्नी की हत्या के इस मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है. पारिवारिक विवाद के दौरान हुई इस हत्या ने एक परिवार को गहरे दुख में धकेल दिया था. अब अदालत के फैसले से मामले में न्यायिक कार्रवाई का एक अहम चरण पूरा हुआ है.
रोहतास व्यवहार न्यायालय का यह फैसला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष तय किया जाता है और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार सजा सुनाई जाती है.
अपराध का अंत पर क्षति अपूरणीय
पारिवारिक विवाद में हुई इस वारदात का अंत अब अदालत के फैसले के साथ हुआ है. हालांकि सरिता देवी की मौत से उसके परिवार को हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं है. इस फैसले के बाद न्याय व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है. कानूनविदों के अनुसार, ऐसे त्वरित और सख्त फैसलों से समाज में अपराध करने वाले तत्वों के बीच कड़ा संदेश जाता है कि वे कानून की नजरों से बच नहीं सकते.
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