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प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को मारकर खेत में फेंका, अब जेल में कटेगी पूरी जिंदगी

कुंभ स्नान के लिए निकला था: इसी बीच सोनू कुमार अपनी मंगेतर को कुंभ स्नान करने के नाम पर बाइक से गुमला से प्रयागराज के लिए लेकर निकला लेकिन प्रयागराज पहुंचने से पहले ही रोहतास के सासाराम इलाके में उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी.

क्या है मामला?: दरअसल मामला 10 फरवरी 2025 का है. झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाने क्षेत्र के रहने वाले डिलीवरी बॉय सोनू कुमार पर अपनी प्रेमिका की हत्या करने का आरोप था. सोनू और उसी गांव की रहने वाली युवती के बीच प्रेम संबंध था. इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई. जिसके बाद दोनों की फैमिली शादी कराने पर सहमत हो गई. जुलाई 2025 में दोनों की शादी तय कर दी गई.

सासाराम: प्रेमिका की हत्या के मामले में रोहतास सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजी-4 कोर्ट ने हत्या के दोषी प्रेमी सोनू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 30, हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 12 गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाया गया है.

सरसों खेत में छिपाया शव: पुलिस चार्जशीट के मुताबिक धौदाढ़ थाने क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पहुंचने के बाद सोनू ने धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी. शव को इलाके में स्थित सरसों के खेत में छिपाकर वह वहां से फरार हो गया. हत्या के बाद उसने वारदात में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार और युवती के कपड़ों को कैमूर जिले के कुदरा इलाके में एक नदी में फेंक दिया.

5 दिन बाद मिला था शव: इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. युवती के घर से निकलने के 5 दिन बाद उसका शव सासाराम के धौधाड़ थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था. पुलिस जांच में प्रेम संबंध और हत्या की पूरी कहानी सामने आने के बाद आरोपी सोनू कुमार के खिलाफ न्यायालय में मामला चला. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गांव के बयान दर्ज कराए गए और मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.

मामले की सुनवाई के बाद रोहतास की कोर्ट ने सोनू कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इसके अलावे दोषी पर 30000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

"अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान कराए गए. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सोनू कुमार को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास के साथ 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है."- अनिल कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक, सासाराम

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