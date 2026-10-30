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6 बार दुष्कर्म.. गर्भवती हुई 14 साल की मासूम, अब आरोपी को मिली 20 वर्ष की सजा

दुष्कर्म मामले में रोहतास कोर्ट का फैसला ( ETV Bharat )

सासाराम: रोहतास में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिस चचेरे भाई पर एक नाबालिग लड़की की अस्मत तार-तार करने का आरोप था, उसे अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मुकदमे में पीड़िता के परिवार के लोग भी उसके साथ खड़े नहीं हुए. माता-पिता और भाभी तक ने अदालत में उसके पक्ष में गवाही नहीं दी लेकिन 14 साल की इस मासूम ने हिम्मत नहीं हारी. आखिरकार उसे इंसाफ मिला.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

अपर लोक अभियोजक हीरा प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सासाराम की अदालत ने आरोपी भरत कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इतना ही नहीं, अदालत ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

अपर लोक अभियोजक हीरा प्रसाद सिंह (ETV Bharat) "मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है."- हीरा प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक दो साल पुराने मामले में फैसला

ये मामला साल 2024 का है, जहां रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ घिनौनी वारदाज को अंजाम दिया गया था. पीड़िता अपने चाचा के घर खाना बनाने के लिए जाया करती थी. इसी दौरान रिश्ते में लगने वाले उसके चचेरे भाई ने उसकी मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाया. आरोपी ने भरत कुमार ने एक-दो बार नहीं, बल्कि छह बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.