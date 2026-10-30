6 बार दुष्कर्म.. गर्भवती हुई 14 साल की मासूम, अब आरोपी को मिली 20 वर्ष की सजा
Rohtas Rape Case: रोहतास सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : October 30, 2026 at 8:16 PM IST
सासाराम: रोहतास में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिस चचेरे भाई पर एक नाबालिग लड़की की अस्मत तार-तार करने का आरोप था, उसे अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मुकदमे में पीड़िता के परिवार के लोग भी उसके साथ खड़े नहीं हुए. माता-पिता और भाभी तक ने अदालत में उसके पक्ष में गवाही नहीं दी लेकिन 14 साल की इस मासूम ने हिम्मत नहीं हारी. आखिरकार उसे इंसाफ मिला.
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
अपर लोक अभियोजक हीरा प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सासाराम की अदालत ने आरोपी भरत कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इतना ही नहीं, अदालत ने पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
"मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है."- हीरा प्रसाद सिंह, अपर लोक अभियोजक
दो साल पुराने मामले में फैसला
ये मामला साल 2024 का है, जहां रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ घिनौनी वारदाज को अंजाम दिया गया था. पीड़िता अपने चाचा के घर खाना बनाने के लिए जाया करती थी. इसी दौरान रिश्ते में लगने वाले उसके चचेरे भाई ने उसकी मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाया. आरोपी ने भरत कुमार ने एक-दो बार नहीं, बल्कि छह बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.
14 साल की उम्र में गर्भवती हुई पीड़िता
इस घिनौनी हरकत का नतीजा यह हुआ कि महज 14 साल की उम्र में ही किशोरी गर्भवती हो गई. जब इस घटना का खुलासा हुआ तो मामला तिलौथू थाने तक पहुंचा. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और पीड़िता को न्याय दिलाने की कानूनी लड़ाई शुरू हुई.
माता-पिता ने भी साथ नहीं दिया
इस मुकदमे की सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस बच्ची को अपनों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही अपने परिवार के बीच अकेली पड़ गई. मुकदमे के दौरान कुल छह गवाह अदालत में पेश किए गए लेकिन पीड़िता के माता-पिता और भाभी तक ने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी. ऐसी स्थिति में किसी भी नाबालिग के लिए न्याय की उम्मीद बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता था.
पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी, मिला इंसाफ
हालांकि इस बच्ची ने हार नहीं मानी. परिवार का साथ भले ही नहीं मिला लेकिन उसने अदालत में अपनी बात मजबूती से रखी. उसने अपने साथ हुई घटना को न्यायालय के सामने बयां किया. वहीं, पुलिस और स्वास्थ्य जांच करने वाले चिकित्सक भी इस कठिन दौर में पीड़िता के साथ खड़े रहे. उनकी भूमिका और पीड़िता की हिम्मत से इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकी.
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