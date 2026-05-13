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बिहार में सरकार बदलते ही चला बुलडोजर, पुलिस को देख ठेला लेकर भागे दुकानदार; देखें हाई-वोल्टेज ड्रामा

कार्रवाई के दौरान कई जगह अतिक्रमणकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई तक की नौबत आ गई. पढ़ें खबर

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रोहतास में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 7:50 PM IST

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रोहतास: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनते ही अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है. इसी कड़ी में आज रोहतास के डेहरी में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन के तेवर पूरी तरह सख्त नजर आए.

रोहतास में मेगा ड्राइव: प्रशासनिक टीम आज भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ अचानक सड़क पर उतरी तो पूरे बाजार में हड़कंप मच गया.टीम को देखते ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले ठेले और खोमचे वाले आनन-फानन में अपना सामान समेटकर भागने लगे.

अधिकारियों से तीखी झड़प: इस कार्रवाई के दौरान कई जगह अतिक्रमणकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई तक की नौबत आ गई. हालांकि, टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए इस मेगा ड्राइव को बिना रुके जारी रखा और नियम तोड़ने वालों के ठेले जब्त कर लिए.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बाजार में मची अफरा-तफरी: कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान जल्दी-जल्दी अंदर समेटते हुए दिखाई दिए.प्रशासन के इस कड़े रुख से सड़क किनारे सब्जी, फल और अन्य सामान बेचने वालों में सबसे अधिक डर का माहौल देखा गया.

पहले दी गई थी चेतावनी: टीम का नेतृत्व कर रहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने बताया कि थाने चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक पहले ही माइकिंग के जरिए अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी गई थी. इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने दुकान के बाहर सामान रखा था और अपने शेड व बोर्ड नहीं हटाए थे, जिन्हें जब्त कर जुर्माना लगाया जा रहा है.

"शहर में अब किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ठेले वालों को पहले ही तिकोनिया में टेंपरेरी वेंडिंग जोन बनाकर वहां जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी." - संतोष कुमार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट

आगे भी जारी रहेगा एक्शन: दरअसल वेंडिंग जोन का निर्देश न मानकर बाजार में ही बेतरतीब तरीके से ठेला लगाने के कारण शहर में जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी थी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्देश नहीं मानने वालों पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी और यह मेगा ड्राइव आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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