बिहार में BSAP जवान ने की आत्महत्या, पुलिस बैरक की छत पर मिला शव
रोहतास में पुलिस बैरक की छत पर शव मिला है. एसपी ने बताया कि बीएसएपी जवान ने आत्महत्या की है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 24, 2026 at 5:49 PM IST
सासाराम: बिहार के रोहतास में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान ने आत्महत्या कर ली. जिले के करवंदिया थाना परिसर में बने बैरक की छत पर उसने खुद को गोली मार ली. पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि की है. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके पीछे की वजह क्या है?
बीएसएपी जवान ने की आत्महत्या: मृतक की पहचान किशोर राणा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक किशोर ने अपनी ही सर्विस कार्बाइन से खुद को गोली मारी है. गोली की आवाज सुनने के बाद जब साथी पुलिसकर्मी छत पर गए तो जवान खून से लथपथ पड़ा था.
घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया है. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, 'जवान की मौत सिर में गोली लगने से हुई है.'
कहां का रहने वाला था मृतक?: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक का परिवार झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा क्षेत्र में रहता है. वहीं कुछ जानकारी के अनुसार वह मूल रूप से नेपाल का निवासी था. पुलिस उसके पारिवारिक और सेवा संबंधी सभी पहलुओं की भी जांच कर रही है.
पुलिस के अनुसार उसकी हाल में ही करवंदिया थाने में तैनाती हुई थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसने अपने सरकारी हथियार से सिर के दाहिने हिस्से में गोली मार ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया.
क्या बोले एसपी?: वहीं, रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी पहलुओं की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जवान ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया?
"करवंदिया थाना परिसर में तैनात जवान की गोली लगने से मौत हुई है. प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है. हालांकि घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है."- रौशन कुमार, पुलिस अधीक्षक, रोहतास
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