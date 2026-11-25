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बादल हत्याकांड: CBI चार्जशीट में DSP आदिल बिलाल मुख्य साजिशकर्ता, मृतक के भाई ने कहा- हमें इंसाफ की उम्मीद

बादल हत्याकांड में डीएसपी मुख्य साजिशकर्ता ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास के चर्चित बादल हत्याकांड में परिजनों को इंसाफ की उम्मीद जगी है. इस मामले में सीबीआई ने पटना स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है. उनके अलावे बॉडीगार्ड सिपाही चंद्रमौली नागिया, एसआई भागीरथ कुमार और सुभाष कुमार को भी आरोपी बनाया गया है.

डीएसपी आदिल बिलाल मुख्य साजिशकर्ता

चार्जशीट में दर्ज जांच के अनुसार, घटना की रात तत्कालीन डीएसपी आदिल बिलाल ड्यूटी पर नहीं थे. वह दरिगांव में अपने मित्र मोहम्मद तौहीद की डिनर पार्टी से सिविल ड्रेस में सरकारी बोलेरो से लौट रहे थे. इसी दौरान दो युवकों का पीछा करते हुए वे करगहर चौक स्थित कालिका सिंह के हाता पहुंचे, जहां बादल अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था.