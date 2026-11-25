बादल हत्याकांड: CBI चार्जशीट में DSP आदिल बिलाल मुख्य साजिशकर्ता, मृतक के भाई ने कहा- हमें इंसाफ की उम्मीद
Rohtas Badal Murder Case: बादल हत्याकांड में डीएसपी बिलाल मुख्य साजिशकर्ता हैं. वहीं, मृतक के भाई ने कहा- कोर्ट पर भरोसा है. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : November 25, 2026 at 6:42 PM IST
सासाराम: बिहार के रोहतास के चर्चित बादल हत्याकांड में परिजनों को इंसाफ की उम्मीद जगी है. इस मामले में सीबीआई ने पटना स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद आदिल बिलाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है. उनके अलावे बॉडीगार्ड सिपाही चंद्रमौली नागिया, एसआई भागीरथ कुमार और सुभाष कुमार को भी आरोपी बनाया गया है.
डीएसपी आदिल बिलाल मुख्य साजिशकर्ता
चार्जशीट में दर्ज जांच के अनुसार, घटना की रात तत्कालीन डीएसपी आदिल बिलाल ड्यूटी पर नहीं थे. वह दरिगांव में अपने मित्र मोहम्मद तौहीद की डिनर पार्टी से सिविल ड्रेस में सरकारी बोलेरो से लौट रहे थे. इसी दौरान दो युवकों का पीछा करते हुए वे करगहर चौक स्थित कालिका सिंह के हाता पहुंचे, जहां बादल अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था.
10 हजार रुपये की रंगदारी मांगी थी
सीबीआई की जांच में आरोप लगाया गया है कि वहां युवकों से 10 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. तत्काल एक युवक ने 4,700 रुपये नकद दे दिए और शेष रकम ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि डीएसपी ने बादल को थप्पड़ मारा और अपने बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया को गोली चलाने का आदेश दिया. इसके बाद बॉडीगार्ड ने अपनी सर्विस पिस्टल से पांच राउंड फायरिंग की. इस गोलीबारी में बादल की जान चली गई, जबकि उसके दो दोस्त घायल हो गए.
पुलिस की भूमिका संदिग्ध
इस हत्याकांड का सबसे गंभीर पहलू सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया है. इस साजिश और घटना के बाद पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. जांच एजेंसी के अनुसार, घटना के बाद खुद को बचाने और मामले को दूसरा रूप देने के लिए पिस्टल छीनने, जानलेवा हमला करने और शराब बरामदगी जैसी कहानी गढ़ी गई थी. इस सिलसिले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बात भी चार्जशीट में सामने आई है.
यानी जिस घटना में एक युवक की जान चली गई, उसमें अब सवाल सिर्फ गोली चलने का नहीं बल्कि घटना के बाद कथित तौर पर सबूतों और पुलिसिया कार्रवाई को किस तरह प्रभावित करने की कोशिश हुई. सीबीआई की जांच ने पुलिस की शुरुआती कहानी और जांच के निष्कर्षों के बीच गंभीर विरोधाभास की ओर इशारा किया है.
सीआईडी जांच से परिवार संतुष्ट नहीं था
बादल की मौत के बाद परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था. शहर में धरना-प्रदर्शन का दौर जारी था. तत्कालीन एसपी रौशन कुमार ने उस समय बताया था कि परिजनों की मांग पर वरीय अधिकारियों से किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराने की अनुशंसा की गई थी. इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी. तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड चंद्रमौली नागिया को पुलिस मुख्यालय पटना में योगदान देने का निर्देश दिया गया था. संबंधित पिस्टल की जांच की बात भी कही गई थी.
क्या बोले मृतक के भाई?
हालांकि, परिवार सीआईडी की जांच से संतुष्ट नहीं था. परिजनों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की एजेंसी से जांच कराने के पीछे मामले को दबाने की कोशिश की गई. बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप से जांच सीबीआई को सौंपी गई. अब सीबीआई की चार्जशीट ने परिवार की न्याय की उम्मीद को फिर मजबूत किया है.
न्यायपालिका पर पूरा भरोसा
सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बादल के भाई राणा राहुल रंजन ने राहत जताई है. उनका कहना है कि न्याय मिलने में देर जरूर हुई लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. सीबीआई ने जिस तरह तत्कालीन डीएसपी आदिल बिलाल को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए चार्जशीट दाखिल की है, उससे परिवार को उम्मीद है कि अब दोषियों को सजा मिलेगी.
हत्यारों को कड़ी सजा मिले
राणा राहुल रंजन का कहना है कि उनके परिवार ने शुरुआत से ही निष्पक्ष जांच की मांग की थी. उनका आरोप है कि यदि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाती. उन्होंने आदिल बिलाल, चंद्रमौली नागिया, भागीरथ कुमार और सुभाष कुमार को सजा दिलाने की मांग की है.
"हम यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा कुछ नहीं हुआ. जब हाईकोर्ट से सीबीआई जांच का आदेश मिला.सीबीआई जांच रिपोर्ट की तो उसमें अच्छी तरीके से चार्जशीट किया. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा. स्थानीय पुलिस से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला. स्थानीय पुलिस उस अधिकारी को बचाने के लिए हद तक गए हैं."- राणा राहुल रंजन, मृतक बादल के भाई
विवादों से डीएसपी का नाता
बादल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल का नाम इससे पहले भी डेहरी के एक विवाद में सामने आया था. जून 2023 में डेहरी के नीलकोठी इलाके में एक होटल में कथित देह व्यापार की शिकायत को लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था. उस समय आदिल बिलाल नगर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि होटल के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विरोध करने वालों पर ही प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
यह मामला तब और चर्चित हो गया, जब गिरफ्तार लोगों में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय चंचल का नाम भी सामने आया. बाद में तत्कालीन डीआईजी नवीन चंद्र झा के हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तार लोगों को थाने से मुक्त कर दिया गया था. डीआईजी ने इस मामले में आदिल बिलाल से कई बिंदुओं पर कारणपृच्छा भी की थी. नीलकोठी निवासी हीरामुनी देवी ने मानवाधिकार आयोग में भी उनके खिलाफ शिकायत की थी. उस समय इस पूरे प्रकरण ने पुलिस महकमे में काफी हलचल मचाई थी.
क्या है मामला?
दरअसल 27 दिसंबर 2024 की रात सासाराम के वार्ड संख्या-16 स्थित हरि जी के हाता में शिवसागर प्रखंड के सिलारी गांव निवासी राणा ओमप्रकाश सिंह उर्फ बादल अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहे थे. जश्न के बीच अचानक पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में गोली लगने से बादल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्त अतुल कश्यप और विनोद पाल घायल हो गए. जिस घर में जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां कुछ ही देर में मातम छा गया.
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