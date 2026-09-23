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रोहतास में अवैध पार्किंग के खिलाफ बड़ा अभियान; 50 ट्रकों से 2 लाख रुपए जुर्माने की वसूली

ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat )