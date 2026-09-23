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रोहतास में अवैध पार्किंग के खिलाफ बड़ा अभियान; 50 ट्रकों से 2 लाख रुपए जुर्माने की वसूली

रोहतास प्रशासन ने हाईवे-19 पर अवैध खड़े 50 ट्रकों पर दो लाख का जुर्माना लगाया और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. रिपोर्ट-रवि कुमार

illegal truck parking
ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 8:57 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास में अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन ने बुधवार को NH-19 और इसके सर्विस लेन पर खड़े वाहन पर भारी जुर्माना लगाया. कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया. पुलिस और प्रशासनिक टीम को देखते ही कई ट्रक चालक अपने वाहन छोड़कर मौके से भागने लगे.

हाईवे किनारे कुछ देर अफरा-तफरी

प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान हाईवे किनारे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. टीम जहां भी अवैध रूप से ट्रक खड़े देखती, वहां पहुंच जाती. वहां तुरंत वाहन की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी जाती. कार्रवाई की भनक लगते ही कई चालक अपने ट्रकों को छोड़कर इधर-उधर भागने लगे.

ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

"जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं. राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और सर्विस लेन के किनारे भारी संख्या में ट्रक अवैध तरीके से खड़े किए जा रहे थे. सड़क किनारे इस तरह भारी वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित होता था. इसके साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी हमेशा बनी रहती थी." - निलेश कुमार, एसडीएम, डेहरी रोहतास

50 से अधिक ट्रकों का काटा गया चालान

इस अभियान के दौरान 50 से अधिक ट्रकों पर कार्रवाई की गई. जांच के बाद करीब दो लाख रुपए का चालान काटा गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने तक सीमित नहीं रहेगी. आगे भी इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा.

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ट्रक चालकों के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

ट्रक चालकों को सख्त निर्देश

एसडीएम ने ट्रक चालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है. बड़े वाहनों की लोडिंग और अनलोडिंग निर्धारित परिसर के अंदर ही की जाए. इसी तरह ट्रकों का कांटा भी संबंधित कांटा परिसर के अंदर कराया जाए. प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ट्रक को वहां से अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग या सर्विस लेन को ट्रकों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

समस्या के स्थायी समाधान के लिए होगी बैठक

प्रशासन ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पहल की है. इसके लिए ट्रक ऑनर्स, ट्रक एसोसिएशन और ट्रक चालकों के साथ बैठक करने की बात कही गई है. एसडीएम ने कहा कि बैठक के माध्यम से वाहन मालिकों और चालकों को स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा. उन्हें बताया जाएगा कि हाईवे और सर्विस लेन पर भारी वाहनों की पार्किंग नियमों के विरुद्ध है.

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ट्रक चालक को समझाते अधिकारी (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिवक्ता की सड़क हादसे में मौत

गौरतलब है कि बीते सोमवार को डेहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण दुबे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. बताया गया कि वह रोजाना की तरह डेहरी से सासाराम कोर्ट प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सूअरा के समीप सड़क हादसे में उनकी जान चली गई.

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रोहतास में अवैध पार्किंग
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