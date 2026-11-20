बिहार में पुलिस की स्कॉर्पियो का तांडव, कई लोगों को रास्ते में रौंदा, गाड़ियों को भी मारी टक्कर
Rohtas Accident: तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया जिसमें तीन लोग जख्मी हो गए. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : November 20, 2026 at 7:13 PM IST
रोहतास : बिहार के सासाराम में पुलिस वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया. इस हादसे के बाद सड़क पर राहगीरों में अफरातफरी मच गई. इस घटना में तीन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों में बक्सर निवासी रियाज अली की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. उन्हें इलाज के लिए एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है.
पुलिस वाहन ने कई लोगों को रौंदा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिक्रमगंज थाना की स्कॉर्पियो सासाराम सिविल कोर्ट की ओर से तेज रफ्तार में आ रही थी. इसी दौरान भीड़भाड़ वाले इलाके में सड़क से गुजर रहे कई राहगीर उसकी चपेट में आ गए. स्कॉर्पियो ने एक बाइक को भी जोरदार टक्कर मार दी. अचानक हुए इस हादसे से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. लोग शोर मचाते हुए वाहन चालक को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन चालक ने गाड़ी की रफ्तार कम करने के बजाय भगाता रहा.
लोगों को रौंदकर ड्राइवर हो गया फरार
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोगों के शोर मचाने के बाद भी चालक ने वाहन पर नियंत्रण नहीं रखा और भागने के क्रम में पहले एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी, इसके बाद एक अन्य कार को भी अपनी चपेट में ले लिया. लगातार टक्कर मारने के बाद चालक ने स्कॉर्पियो को प्रभाकर मोड़ के पास बीच सड़क पर छोड़ दिया और वहां से भागने लगा.
पुलिस की गाड़ी में लोगों ने की तोड़फोड़
इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चालक का पीछा किया. कुछ लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई भी की. हालांकि, लोगों के आक्रोश के बावजूद चालक किसी तरह वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर भागने में सफल रहा. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की स्कॉर्पियो को घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी.
आरोपी ड्राइवर फरार
हादसे में घायल लोगों को स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए अस्पताल और निजी क्लीनिक ले जाया गया. बक्सर निवासी रियाज अली को गंभीर चोट लगने के कारण निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है. वहीं, अन्य घायलों को भी चोटें आई हैं.
भीड़ कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग
स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा. इसी दौरान पुलिस ने एक ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का आरोप है कि ब्लॉगर लोगों को उकसाकर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी कराने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, इस पूरे मामले में ब्लॉगर की ओर से कोई पक्ष सामने नहीं आया है.
कार सवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
पुलिस की स्कॉर्पियो की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई कार सवार निर्भय कुमार ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वह अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने प्रभाकर मोड़ के पास अपनी कार खड़ी की थी. तभी तेज रफ्तार से आ रही पुलिस की गाड़ी ने पहले एक अन्य वाहन में टक्कर मारी और फिर उनकी कार को भी जोरदार टक्कर मार दी.
''पुलिस की गाड़ी काफी खतरनाक तरीके से चलाई जा रही थी. हमने चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह शराब के नशे में धुत्त था तथा मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने चालक को वहां से भगा दिया. यदि समय रहते गाड़ी की रफ्तार नियंत्रित नहीं होती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था.''- निर्भय कुमार, क्षतिग्रस्त कार सवार
पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर नजर
इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित शमशेर आलम और संजय गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए अपनी आपबीती बताई. अब लोगों की निगाहें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं. पुलिस वाहन से जुड़े इस हादसे में चालक की लापरवाही और दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ घायलों को न्याय दिलाने की मांग भी उठ रही है.
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