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बिहार में पुलिस की स्कॉर्पियो का तांडव, कई लोगों को रास्ते में रौंदा, गाड़ियों को भी मारी टक्कर

पुलिस वाहन ने कई लोगों को रौंदा ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के सासाराम में पुलिस वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया. इस हादसे के बाद सड़क पर राहगीरों में अफरातफरी मच गई. इस घटना में तीन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों में बक्सर निवासी रियाज अली की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. उन्हें इलाज के लिए एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है.

पुलिस वाहन ने कई लोगों को रौंदा