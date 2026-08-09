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गुप्ता धाम जा रहे असम राइफल्स के जवान और पुत्री बाइक सहित नहर में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

रोहतास में गुप्ता धाम जा रहे असम राइफल्स के जवान और उनकी पुत्री बाइक अनियंत्रित होने से नहर में डूब गए. रवि कुमार की रिपोर्ट

ASSAM RIFLES JAWAN DAUGHTER DROWN
रोहतास में भीषण हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 9:02 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां गुप्ता धाम जा रहे बाइक सवार पिता और पुत्री नहर के गहरे पानी में समा गए. हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद संझौली थाना की पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया.

पुलिया से टकराई अनियंत्रित बाइक: जानकारी के अनुसार असम राइफल्स में कार्यरत जवान राम प्रकाश राम छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और इसी दौरान वह अपनी पुत्री सलोनी कुमारी के साथ बाइक से गुप्ता धाम जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तिलई गांव से आगे रामपुर के नजदीक नहर के पास अचानक उनकी बाइक पूरी तरह अनियंत्रित हो गई. अनियंत्रित बाइक नहर की छोटी पुलिया से जा टकराई और देखते ही देखते पिता पुत्री दोनों नहर के गहरे पानी में जा गिरे.

संभलने का भी नहीं मिला मौका: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा इतना तेजी और अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को कुछ भी समझने या उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला. बाइक की पुलिया से जोरदार टक्कर होने के बाद राम प्रकाश और उनकी पुत्री सलोनी नहर के गहरे पानी में समा गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर आसपास के अन्य लोगों को भी मदद के लिए बुलाया.

तेज बहाव बना बड़ी चुनौती: बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने अपने स्तर से पिता पुत्री को खोजने का प्रयास शुरू किया. साथ ही स्थानीय गोताखोरों और कई ग्रामीण युवकों को भी पानी में उतारा गया. नहर में पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण गोताखोरों के लिए गहरे पानी के साथ साथ तेज बहाव भी बड़ी चुनौती साबित हुआ.

मुखिया प्रतिनिधि का बयान: घटना को लेकर मुखिया प्रतिनिधि राजू प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि राम प्रकाश राम असम राइफल्स में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे, इसी दौरान वह अपनी पुत्री सलोनी कुमारी के साथ गुप्ता धाम जाने के लिए निकले थे. लेकिन, वहां पहुंचने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया.इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में शोक और चिंता का माहौल है.

"राम प्रकाश राम असम राइफल्स में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे, इसी दौरान वह अपनी पुत्री सलोनी कुमारी के साथ गुप्ता धाम जाने के लिए निकले थे. लेकिन, वहां पहुंचने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया."- राजू प्रधान, मुखिया प्रतिनिधि

सुरक्षा इंतजामों की उठी मांग: स्थानीय मिथलेश कुमार ने घटनास्थल पर प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि नहर के पास पुलिया वाला यह स्थान हादसे के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. प्रशासन से मांग है कि ऐसे स्थान पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल राम प्रकाश राम और उनकी पुत्री सलोनी कुमारी की तलाश लगातार जारी है.

"नहर के पास पुलिया वाला यह स्थान हादसे के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. प्रशासन से मांग है कि ऐसे स्थान पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके."- मिथलेश कुमार, स्थानीय

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