रोहतास: खेत के दलान में सोए 65 वर्षीय बुजुर्ग की लोहे के रॉड से पीट-पीट कर हत्या

लोहे के रॉड तथा धारदार हथियार से किया हमला: इस वारदात में लोहे के रॉड तथा धारदार हथियार उपयोग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. मारपीट का आरोप गांव के ही चार युवकों पर लगा है. पुलिस ने मृतक सिपाही पासवान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भिजवाया है.वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

65 वर्षीय बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या : दरअसल रोहतास जिले के अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के बडका गांव में तब हड़कंप मच गया जब बीते रात तेंनुआ गांव में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई. इधर गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या से लोगों में आक्रोश है तथा हत्या के आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग अड़े हुए हैं.

रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है ऐसे में अचार संहिता के बीच हिंसा और हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे है. पुलिस प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच रोहतास के अकोडी गोला इलाके में बेख़ौफ़ बदमाशों ने खेत के दलान में सोए एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की लोहे के धारदार रॉड से पीट पीट का मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

नशे में धुत्त युवकों से बुजुर्ग की हुई बहस : मृतक के पुत्र का कहना है कि उनके पिता सिपाही पासवान अपने खेत के पास दलान में सोए हुए थे, इस दौरान गांव के ही तीन-चार लड़के नशा करके वहां पहुंच गए, इसी सिलसिले में उनके पिता गणेश पासवान से उन युवकों की बहस हो गई. इसी दौरान उनके साथ मारपीट कर दी गई. दलान में पहले से रखें लोहे के रॉड तथा अन्य धारदार वस्तु से हमला कर दिया गया. जिसमें सिपाही पासवान की मौत हो गई.



"बीती रात ग्राम तेंदुआ कला के सिपाही पासवान के दालान पर बैठने के उपरांत दोनों के बीच बाद विवाद में फैट मुक्के से मारपीट करने वाले युवक विमलेश कुमार, पिता रामसेवक राम को गिरफ्तार कर लिया गया है.अन्य के विरुद्ध छापेमारी जारी है, हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है".....रौशन कुमार,रोहतास एसपी

मृतक के बेटे ने दी पूरे वारदात की जानकारी: पिताजी खाना खाकर दलान में सोए हुए थे इसी दौरान नशे की हालत में चार-पांच गांव के ही युवक पहुंच गए और उनके बिस्तर के बगल में ही थूकने लगे. पिताजी ने मना किया तो गुस्से में बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी मारपीट के दौरान ही धारदार लोहे के रोड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई.

आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम-रोहतास एसपी: इधर पूरे मामले पर रोहतास के एसपी रौशन कुमार ने बताया कि घटना में अब तक मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. बीती रात ग्राम तेंदुआ कला के सिपाही पासवान के दालान पर बैठने के उपरांत दोनों के बीच बाद विवाद में फैट मुक्के से मारपीट मारपीट करने वाला युवक विमलेश कुमार पिता रामसेवक राम को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं अन्य के खिलाफ छापेमारी जारी है. हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है.

