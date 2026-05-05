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मढ़ी तक खुला रोहतांग सड़क मार्ग, 19 मई तक इस दिन बंद रहेगी सड़क

कुल्लू जिला प्रशासन ने मढ़ी तक गाड़ियों के जाने के लिए रोहतांग सड़क मार्ग खोल दिया है.

Rohtang Road Route Open for Vehicles
वाहनों के लिए खुला रोहतांग सड़क मार्ग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 2:29 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में मढ़ी तक रोहतांग सड़क मार्ग को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है. डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा रोहतांग मार्ग पर यातायात व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किए गए हैं. ये फैसला प्रशासन ने आमजन की सुविधा, पर्यटकों की सुगम आवाजाही और सड़क मरम्मत एवं टायरिंग कार्यों के निर्बाध संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

मढ़ी तक यातायात की अनुमति

डीसी कुल्लू द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, एसडीएम मनाली की अध्यक्षता में पुलिस विभाग एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गुलाबा से आगे मढ़ी तक सड़क टूरिस्ट व्हीकल्स के संचालन के लिए सही है. संयुक्त निरीक्षण समिति ने मढ़ी तक यातायात की अनुमति देने की सिफारिश की थी. डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मढ़ी तक गाड़ियों की आवाजाही को अनुमति प्रदान की गई है. ये अनुमति राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन होगी.

इस दिन तक बंद रहेगा सड़क-मार्ग

वहीं, मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रा की ओर किसी भी तरह की गाड़ी की आवाजाही अगले आदेशों तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. सड़क मरम्मत एवं टारिंग कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए रोहतांग मार्ग को हर मंगलवार को आगामी दो हफ्ते यानी 19 मई 2026 तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. इसके साथ ही गुलाबा स्थित अस्थायी पुलिस बैरियर के अलावा मढ़ी में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा.

आमजन-पर्यटकों से प्रशासन की अपील

कुल्लू जिला प्रशासन ने आमजन और पर्यटकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और यात्रा करने की योजना बनाते समय निर्धारित प्रतिबंधों (Ban) का भी खास ध्यान रखें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से लोग बच सकें और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे. गौरतलब है कि आगामी दिनों में कुल्लू जिले में मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है.

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