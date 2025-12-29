ETV Bharat / state

अब 2 जनवरी तक खुला रहेगा रोहतांग दर्रा, नए साल के जश्न से पहले बर्फ के बीच सैलानी जमकर कर रहे मस्ती

शिमला: नए साल के जश्न को लेकर हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अभी से सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है. इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी दो दिनों तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. ऐसे में 'व्हाइट न्यू ईयर' मनाने के लिए सैलानी भारी संख्या में पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं. वहीं, जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली से रोहतांग दर्रा की ओर वाहनों की आवाजाही जारी है. इससे पहले 28 दिसंबर तक ही रोहतांग दर्रा खुला रखा गया था. लेकिन, अब प्रशासन ने इस अवधि को 2 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में सैलानी अब 4/4 वाहन के अलावा सामान्य वाहनों में भी रोहतांग दर्रा का रुख कर सकेंगे.

2 जनवरी तक खुला रहेगा रोहतांग दर्रा

इससे पहले प्रशासन के द्वारा सिर्फ फोर बाई फोर वाहनों को जाने की अनुमति दी गई थी. वहीं, दोपहर 2:00 बजे के बाद सभी वाहनों को रोहतांग दर्रा से वापस मनाली की और भेज दिया जाएगा. पिछले दिनों भी मनाली से काफी संख्या में वाहन रोहतांग दर्रा पहुंचे थे. वहीं, सोमवार (29 दिसंबर) सुबह प्रशासन के द्वारा रोहतांग दर्रे को लेकर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिसके चलते गाड़ियों का जाम पलचान के समीप लग गया था. प्रशासन के द्वारा दोपहर के समय रोहतांग दर्रे को खोलने की सूचना जारी की गई और उसके बाद सभी सैलानियों ने भी राहत की सांस ली.