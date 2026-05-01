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रोहतांग जाने के लिए कैसे मिलता है व्हीकल परमिट, जानें फीस की पूरी डिटेल, लाशों का ढेर है ये दर्रा

खराब मौसम के कारण इस साल रोहतांग दर्रा 20 मई के आसपास बहाल हो सकता है. जानिए रोहतांग को 'लाशों का ढेर' क्यों कहते हैं.

रोहतांग जाने के लिए कैसे मिलता है व्हीकल परमिट
रोहतांग जाने के लिए कैसे मिलता है व्हीकल परमिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:46 PM IST

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कुल्लू: देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रोहतांग दर्रा इस बार देरी से बहाल हो सकता है. बार-बार घाटी में खराब हो रहे मौसम और बर्फबारी के चलते सड़क बहाली का कार्य बाधित हो रहा है. हालांकि बीआरओ की टीम लगातार रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने के कार्य में जुटी हुई है, लेकिन बार-बार खराब मौसम के चलते सड़क बहाली का कार्य भी चुनौती पूर्ण बना हुआ है.

ऐसे में इस बार रोहतांग दर्रे की बहाली 20 मई के आसपास हो सकती है. बीते साल की अगर बात करें तो 15 मई को रोहतांग दर्रा बहाल कर दिया गया था और उसके बाद सैलानियों को रोहतांग दर्रा जाने की इजाजत दी गई थी. जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली का रोहतांग दर्रा सैलानियों का मुख्य आकर्षण रहता है, क्योंकि यहां पर मई, जून और जुलाई महीने में भी सैलानियों को बर्फ के दीदार होते हैं और सैलानी बर्फ के बीच खूब मस्ती करते हैं. ये कई सहासिक और स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं. इसका पर्यटक जमकर मजा लेते हैं. यहां ताजी हवा के साथ साथ ऊंचे पहाड़ और प्राकृतिक की खूबसूरती का दीदार होता है.

मई, जून में मैदानी इलाकों में पारा 40 से ऊपर चल रहा होता है, लेकिन रोहतांग में तापमान एकदम ठंडा होता है. गर्मी से राहत पाने के लिए भी मैदानी इलाकों से पर्यटक यहां का रुख करते हैं. पुराने समय में जब लोग व्यापार या अन्य कारणों से इस दर्रे को पार करते थे, तो अचानक आने वाले बर्फीले तूफान और खराब मौसम के कारण अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती थी. इसलिए इसे लाशों का ढेर या लाशों का टीला भी कहा जाता है. रोहतांग का अर्थ तिब्बती और लद्दाखी भाषा में रो (लाश) और तांग(ढेर) यानी लाशों का ढेर है.

एक दिन में इतनी गाड़ियों को मिलता है परमिट

पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रोहतांग दर्रे पर गाड़ियों का कोटा एनजीटी ने निर्धारित कर दिया है. यहां गाड़ी से जाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से पास लेना पड़ता है. इसके लिए https://rohtangpermits.hp.gov.in/ एनजीटी के निर्देशों के अनुसार एक दिन में यहां पर 800 पेट्रोल और 400 डीजल गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है. ऐसे में अगर सैलानियों को रोहतांग दर्रा जाना हो तो उन्हें पहले पास लेना पड़ेगा. रोहतांग वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन को पंजीकृत करवाना होता है.

ये परमिट के नियम

एक गाड़ी के लिए एक हफ्ते (मंगलवार से सोमवार) में अधिकतम 3 बार ही परमिट लिया जा सकता है. दर्रे की देखरेख के लिए मंगलवार को गाड़ियां जाने की अनुमति नहीं होती है. आप आज की तारीख से अगले 2 दिनों के लिए ही परमिट अप्लाई कर सकते हैं. परमिट मिलने के बाद उसका प्रिंटआउट साथ रखना अनिवार्य है, बिना प्रिंटआउट के अनुमति नहीं मिलेगी. अगर आपकी गाड़ी के असल दस्तावेजों और परमिट पर भरी गई जानकारी में कोई भी अंतर पाया गया, तो बैरियर पार करने नहीं दिया जाएगा. गुलाबा ब्रिज पार करने वाली गाड़ियों को कंजेशन चार्ज देना पड़ता है. यह टैक्स रोज़ाना देना पड़ता है और ये केवल एक दिन (आने-जाने दोनों के लिए) मान्य होता है. सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए 500 रुपये में परमिट लिया जा सकता है. कार जीप आदि के लिए कंजेशन चार्ज 50 रुपये और बस, हेवी मोटर व्हीकल के लिए 100 रुपये निर्धारित है.

बहाल नहीं हुआ दर्रा

इस साल रोहतांग दर्रा अभी तक बहाल नहीं हो पाया है. एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि 'रोहतांग दर्रा की बहाली के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है. बीआरओ जल्द रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाएगा. उसके बाद प्रशासन की टीम की ओर से संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा. इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी जाएगी और उसके बाद रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बहाल कर दिया जाएगा.'

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