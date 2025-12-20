ETV Bharat / state

हिमाचल आने से पहले जान लें ये खबर, वरना 'स्नोलैंड' घूमने का सपना रह जाएगा अधूर!

कुल्लू: अगर आप हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं और बर्फ देखने की चाह रखते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. जिला कुल्लू में स्थित रोहतांग दर्रा इस बार सामान्य से ज्यादा दिनों तक सैलानियों के लिए खुला रहेगा. प्रशासन के फैसले के अनुसार अब पर्यटक 28 दिसंबर तक रोहतांग दर्रे में बर्फ के दीदार कर सकेंगे, जिससे पर्यटन कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

हर साल रोहतांग दर्रा 15 नवंबर के आसपास बंद कर दिया जाता है. लेकिन इस वर्ष अब तक भारी बर्फबारी नहीं होने और सड़क की स्थिति बेहतर रहने के कारण जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रे को ज्यादा समय तक खुला रखने का निर्णय लिया है. इससे दिसंबर महीने में आने वाले पर्यटकों को भी बर्फ देखने का मौका मिलेगा.

इन वाहनों को ही मिलेगी अनुमति

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रोहतांग दर्रे की ओर केवल 4×4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है. उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अनुमति 28 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी, जो उप-मंडलीय अधिकारी (एसडीएम), मनाली की संस्तुति के आधार पर दी गई है.

तय समय में ही होगी आवाजाही