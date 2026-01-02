ETV Bharat / state

टूरिस्टों के लिए बंद हुआ रोहतांग दर्रा, मनाली से गुलाबा तक ही जा सकेंगे सैलानी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली का रोहतांग दर्रा अब सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है. सैलानियों को अब मनाली से गुलाबा तक जाने की अनुमति दी गई है. ऐसे में अब रोहतांग दर्रा मार्च माह के बाद बहाल किया जाएगा और उसके बाद ही सैलानी रोहतांग दर्रे का दीदार कर पाएंगे.

हालांकि, हर साल 15 नवंबर को प्रशासन के द्वारा रोहतांग दर्रा बंद कर दिया जाता था, लेकिन अबकी बार बर्फ कम होने के चलते 2 जनवरी तक इस खुला रखा गया. जिसके चलते हजारों सैलानियों ने रोजाना रोहतांग दर्रा के दीदार किया. अब रोहतांग दर्रा में बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है. प्रशासन द्वारा अब गुलाबा तक वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है.