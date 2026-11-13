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रोहतक में गांव की बदहाली से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, प्रशासन के आश्वासन के बाद उतरा

गांव की बदहाली से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स ( ETV Bharat )

रोहतक: जिले के गांव की मूलभूत समस्याओं से परेशान खेड़ी साध निवासी देवेंद्र ने शुक्रवार को विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रशासन में हड़कंप मचा दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सांपला के तहसीलदार और पुलिस टीम देवेंद्र को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी रही. वहीं, देवेंद्र गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान होने तक नीचे उतरने को तैयार नहीं था. हालांकि बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद वो गुरुवार देर रात टावर से उतर गया.

मोबाइल टावर पर चढ़कर जताया विरोध: ग्रामीण बल्लू ने बताया कि, "खेड़ी साध गांव में लंबे समय से पेयजल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. इसी से परेशान होकर देवेंद्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया." उसके इस कदम से प्रशासनिक अमले में अफरा-तफरी मच गई.