रोहतक में गांव की बदहाली से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, प्रशासन के आश्वासन के बाद उतरा
Rohtak Devender Climbs Mobile Tower: रोहतक के खेड़ी साध में पेयजल और सफाई समस्याओं से परेशान देवेंद्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया.
Published : November 13, 2026 at 11:14 AM IST
रोहतक: जिले के गांव की मूलभूत समस्याओं से परेशान खेड़ी साध निवासी देवेंद्र ने शुक्रवार को विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रशासन में हड़कंप मचा दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सांपला के तहसीलदार और पुलिस टीम देवेंद्र को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी रही. वहीं, देवेंद्र गांव की समस्याओं का स्थायी समाधान होने तक नीचे उतरने को तैयार नहीं था. हालांकि बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद वो गुरुवार देर रात टावर से उतर गया.
मोबाइल टावर पर चढ़कर जताया विरोध: ग्रामीण बल्लू ने बताया कि, "खेड़ी साध गांव में लंबे समय से पेयजल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ. इसी से परेशान होकर देवेंद्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया." उसके इस कदम से प्रशासनिक अमले में अफरा-तफरी मच गई.
नगर निगम में शामिल होने के बाद भी विकास नहीं: ग्रामीणों का कहना है कि खेड़ी साध गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि गांव में विकास कार्य तेजी से होंगे. लोगों को शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ग्रामीणों के अनुसार नगर निगम में शामिल होने के बावजूद गांव में विकास की रफ्तार बेहद धीमी है और बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.
न पीने का पर्याप्त पानी, न सफाई का इंतजाम: वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि, "गांव का एक युवक टावर पर चढ़ गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा गलियों और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफाई भी नहीं हो रही. लोगों का कहना है कि जब गांव में साफ पानी और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं तो आम जनजीवन प्रभावित होना स्वाभाविक है. "
पलायन करने को मजबूर ग्रामीण: ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम में शामिल होने के बाद भी गांव की स्थिति में सुधार नहीं हुआ. उनका कहना है कि मौजूदा हालात में गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा है. ग्रामीणों ने यहां तक कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें गांव से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
समाधान की मांग पर अड़ा देवेंद्र: घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. अधिकारियों ने देवेंद्र को समझाने के साथ गांव में विकास कार्य करवाने का आश्वासन भी दिया. जिसके बाद देवेंद्र नीचे उतरा.
ये भी पढ़ें: नूंह में आईफोन नहीं मिला तो हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मची अफरा-तफरी
ये भी पढ़ें: जींद में "शोले" वाला ड्रामा रिपीट, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक बोला- "पत्नी से तलाक करवाओ, फिर प्रेमिका से शादी कराओ"