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रोहतक: एमडीयू में देर रात छात्रों का हंगामा, वीसी आवास की दीवार पर चढ़कर की नारेबाजी, बॉय होस्टल में कूलर लगाने पर जुर्माने का विरोध

वीसी आवास की दीवार पर चढ़कर की नारेबाजी ( ETV Bharat )

रोहतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में देर रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया. बॉयज हॉस्टल में कूलर लगाने पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र वीसी आवास के बाहर पहुंच गए. इस दौरान कुछ छात्र वीसी आवास की दीवार पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की. हंगामे का वीडियो भी सामने आया है.