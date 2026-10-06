रोहतक: एमडीयू में देर रात छात्रों का हंगामा, वीसी आवास की दीवार पर चढ़कर की नारेबाजी, बॉय होस्टल में कूलर लगाने पर जुर्माने का विरोध

रोहतक: एमडीयू में देर रात छात्रों का हंगामा, वीसी आवास की दीवार पर चढ़कर की नारेबाजी, बॉय होस्टल में कूलर लगाने पर जुर्माने का विरोध
छात्रों के एमडीयू वीसी आवास की दीवार पर चढ़कर हंगामा किये जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रसाशन ने देर रात 22 सदस्यीय कमेटी बनाई.
Published : October 6, 2026 at 1:20 PM IST
रोहतक: महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में देर रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया. बॉयज हॉस्टल में कूलर लगाने पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र वीसी आवास के बाहर पहुंच गए. इस दौरान कुछ छात्र वीसी आवास की दीवार पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की. हंगामे का वीडियो भी सामने आया है.
छापेमारी के बाद जुर्माने पर भड़के छात्रः एमडीयू में देर रात उसे वक्त हंगामा हो गया जब गर्मी से बचने के लिए बॉयज हॉस्टल में छात्रों ने कूलर लगा दिया जिसके बाद वार्डन ने छापेमारी कर छात्रों पर कूलर लगाने पर जुर्माना लगाया इसके विरोध में छात्र एकत्रित हुए और एमडीयू के वीसी की आवास की दीवार पर चढ़कर प्रदर्शन किया छात्रों का आरोप है.
क्या है मामलाः हॉस्टल में गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर कूलर लगाए थे. इसके बाद वार्डन और हॉस्टल स्टाफ की ओर से छापेमारी कर कूलर पकड़े गए और छात्रों पर करीब 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. छात्रों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जुर्माना वापस लेने की मांग की.
22 सदस्यीय कमेटी गठितः देर रात छात्रों के प्रदर्शन के बाद एमडीयू प्रशासन भी हरकत में आया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को सुलझाने के लिए 22 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी छात्रों की शिकायत और हॉस्टल में कूलर लगाने को लेकर बनी व्यवस्था की समीक्षा करेगी. फिलहाल छात्रों का कहना है कि "गर्मी के बीच हॉस्टल में पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें कूलर लगाने पड़े." वहीं, प्रशासन की ओर से कमेटी के माध्यम से पूरे मामले की जांच कर समाधान निकालने की बात कही गई है.