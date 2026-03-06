ETV Bharat / state

रोहतक सत्यवान हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर दीपक लाठ गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

रोहतक: जिले के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अपराध जांच शाखा-द्वितीय की टीम ने गुरुवार को इस हत्याकांड के मुख्य शूटर दीपक लाठ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है. मुठभेड़ के दौरान दीपक के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया. घायल आरोपी को इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती कराया गया है. इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी प्रदीप डागर समेत कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

संदिग्ध बाइक सवार पर पुलिस को हुआ शक: अपराध जांच शाखा-द्वितीय के प्रभारी सतीश कादियान ने बताया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान गांधरा से अटायल रोड पर एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल पर आते देख रुकने का इशारा किया. लेकिन युवक ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. सतीश कादियान ने कहा कि, "पुलिस टीम ने युवक को सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए हवाई फायर किया, लेकिन उसने दोबारा पुलिस पर गोली चलाई. इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई जो उसके दोनों पैरों में लगी और उसे काबू कर लिया गया."

पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर दीपक लाठ गिरफ्तार (ETV Bharat)

आरोपी की पहचान और बरामद हथियार: पुलिस पूछताछ में घायल आरोपी की पहचान सोनीपत जिले के लाठ गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है. उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ हत्या, अवैध हथियार और मारपीट से जुड़े चार मामले दर्ज हैं.

20 फरवरी को लावारिस मिली थी खून से सनी कार: सत्यवान हत्याकांड का खुलासा 20 फरवरी को उस समय हुआ जब रोहतक के खरावड़ आउटर बाईपास पर एक कार लावारिस हालत में खड़ी मिली. कार के अंदर और बाहर खून फैला हुआ था. पुलिस टीम को मौके से 14 गोलियों के खोल भी बरामद हुए थे. कार के शीशे गोलियों से चकनाचूर थे. वहीं एक टूटी हुई काले रंग की घड़ी, खून से सना मोबाइल फोन, शराब की बोतल और गिलास भी कार में मिले थे. हालांकि कार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है.

जांच में सामने आया सत्यवान का नाम: पुलिस जांच में पता चला कि कार रोहतक जिले के खेड़ी साध गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान के नाम पर रजिस्टर्ड थी. घटना वाले दिन सत्यवान अपने बेटे आयुष को परीक्षा दिलवाने के लिए खरखौदा के एक स्कूल गया था. इसके बाद वह रोहतक में वीटा चौक के पास अपने मौसेरे भाई जगमेंद्र से मिलने गया और फिर जमीन के कागजात के काम से सांपला तहसील पहुंचा था. उसी दिन के बाद से वह लापता हो गया था.