रोहतक सत्यवान हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर दीपक लाठ गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली
रोहतक में प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान हत्याकांड मामले में मुख्य शूटर दीपक लाठ को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.
रोहतक: जिले के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अपराध जांच शाखा-द्वितीय की टीम ने गुरुवार को इस हत्याकांड के मुख्य शूटर दीपक लाठ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है. मुठभेड़ के दौरान दीपक के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया. घायल आरोपी को इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती कराया गया है. इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी प्रदीप डागर समेत कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
संदिग्ध बाइक सवार पर पुलिस को हुआ शक: अपराध जांच शाखा-द्वितीय के प्रभारी सतीश कादियान ने बताया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान गांधरा से अटायल रोड पर एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल पर आते देख रुकने का इशारा किया. लेकिन युवक ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. सतीश कादियान ने कहा कि, "पुलिस टीम ने युवक को सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए हवाई फायर किया, लेकिन उसने दोबारा पुलिस पर गोली चलाई. इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई जो उसके दोनों पैरों में लगी और उसे काबू कर लिया गया."
आरोपी की पहचान और बरामद हथियार: पुलिस पूछताछ में घायल आरोपी की पहचान सोनीपत जिले के लाठ गांव निवासी दीपक के रूप में हुई है. उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ हत्या, अवैध हथियार और मारपीट से जुड़े चार मामले दर्ज हैं.
20 फरवरी को लावारिस मिली थी खून से सनी कार: सत्यवान हत्याकांड का खुलासा 20 फरवरी को उस समय हुआ जब रोहतक के खरावड़ आउटर बाईपास पर एक कार लावारिस हालत में खड़ी मिली. कार के अंदर और बाहर खून फैला हुआ था. पुलिस टीम को मौके से 14 गोलियों के खोल भी बरामद हुए थे. कार के शीशे गोलियों से चकनाचूर थे. वहीं एक टूटी हुई काले रंग की घड़ी, खून से सना मोबाइल फोन, शराब की बोतल और गिलास भी कार में मिले थे. हालांकि कार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है.
जांच में सामने आया सत्यवान का नाम: पुलिस जांच में पता चला कि कार रोहतक जिले के खेड़ी साध गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान के नाम पर रजिस्टर्ड थी. घटना वाले दिन सत्यवान अपने बेटे आयुष को परीक्षा दिलवाने के लिए खरखौदा के एक स्कूल गया था. इसके बाद वह रोहतक में वीटा चौक के पास अपने मौसेरे भाई जगमेंद्र से मिलने गया और फिर जमीन के कागजात के काम से सांपला तहसील पहुंचा था. उसी दिन के बाद से वह लापता हो गया था.
नहर से बरामद हुआ सत्यवान का शव: पुलिस ने मामले में जांच तेज करते हुए 24 फरवरी को दो आरोपियों मनीष और मंजीत उर्फ माफिया को गिरफ्तार किया था. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कन्हेली-पहरावर रोड स्थित जेएलएन नहर से सत्यवान का शव बरामद किया. आरोपियों के पास से पांच देसी पिस्तौल और पांच कारतूस भी बरामद किए गए थे.
जीपीएस लगाकर की गई थी रेकी: जांच में सामने आया कि हत्या से पहले आरोपी मनीष ने सत्यवान की कार में जीपीएस डिवाइस लगा दी थी. इसी डिवाइस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी. पुलिस को इस पूरी साजिश से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी. जांच एजेंसियों के अनुसार यह हत्या पूरी योजना बनाकर अंजाम दी गई थी.
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह: पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी मुख्य वजह थी. दरअसल खेड़ी साध गांव के धर्मेंद्र की 1 जनवरी 2018 को हुई हत्या के मामले में सत्यवान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि उसने हाईकोर्ट में अपील कर रखी थी और फिलहाल जमानत पर बाहर था. इसी रंजिश के चलते धर्मेंद्र के परिजनों और रिश्तेदारों पर हत्या की साजिश रचने का शक जताया गया था.
मुख्य आरोपी प्रदीप डागर का आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के झाड़ौदा कलां निवासी मुख्य आरोपी प्रदीप डागर और रोहतक के मदीना गांव निवासी सोमबीर को भी पहले ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. प्रदीप डागर का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है. उसके खिलाफ हत्या, डकैती, स्नेचिंग और अपहरण जैसे कई मामले हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दर्ज हैं.
एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतक के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने एएसपी प्रतीक अग्रवाल के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. इस टीम में आईएमटी थाना प्रभारी, अपराध जांच शाखा-प्रथम, अपराध जांच शाखा-द्वितीय और साइबर सेल को शामिल किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है और जल्द ही पूरे हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा.
