ETV Bharat / state

रोहतक के इंदरगढ़ में देर रात लगी आग, सरपंच के घर शॉर्ट सर्किट से धधकी आग, धुएं ने बचाई 8 जिंदगियां, बाल-बाल बचा पूरा परिवार

रोहतक के इंदरगढ़ में सरपंच के घर में आग लगी. हालांकि धुंए से सरपंच की निंद खुली. समय रहते सभी घर से बाहर निकल गए.

ROHTAK SARPANCH HOUSE FIRE
सरपंच के घर शॉर्ट सर्किट से धधकी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: जिले के इंदरगढ़ गांव में सोमवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया. गांव के सरपंच विनोद कुमार के घर में देर रात अचानक आग लग गई. उस समय घर में मौजूद आठों सदस्य, जिनमें नौ माह की एक मासूम बच्ची भी शामिल थी, गहरी नींद में सो रहे थे. कमरे में धुआं भरने से सांस लेने में दिक्कत हुई तो सरपंच की आंख खुली और उन्होंने पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

धुएं से खुली आंख, समय रहते बचा परिवार: सरपंच विनोद कुमार ने बताया कि, घटना रात करीब ढाई बजे की है. अचानक कमरे में धुआं भरने लगा, जिससे मुझे सांस लेने में परेशानी हुई. आंख खुलते ही मैंने देखा कि कमरे के पर्दों और घरेलू सामान में आग लगी हुई है. मैंने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते सभी के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया."

ROHTAK SARPANCH HOUSE FIRE
धुएं ने बचाई 8 जिंदगियां (ETV Bharat)

हजारों का सामान जलकर राख: सरपंच विनोद कुमार ने आगे बताया कि, "आग तेजी से कमरे में रखे घरेलू सामान तक फैल गई. देखते ही देखते फर्नीचर, पर्दे और अन्य जरूरी सामान आग की चपेट में आ गया. इस हादसे में हजारों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ."

रोहतक के इंदरगढ़ में देर रात लगी आग (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने एक घंटे की मशक्कत से बुझाई आग: आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. लोगों ने बाल्टियों और अन्य उपलब्ध साधनों की मदद से करीब एक घंटे तक लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया. यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता तो पूरा मकान इसकी चपेट में आ सकता था और नुकसान कहीं अधिक हो सकता था. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी.

"धुआं नहीं उठता तो बड़ा हादसा हो सकता था": सरपंच विनोद कुमार ने बताया, "धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हुई तो मेरी आंख खुली. देखा कि कमरे के पर्दे और सामान में आग लगी हुई थी. अगर समय पर आंख नहीं खुलती तो परिवार के साथ बड़ा हादसा हो सकता था. फायर ब्रिगेड का इंतजार करते तो तब तक पूरा घर आग की चपेट में आ सकता था. लेकिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर समय रहते आग पर काबू पाया."

शॉर्ट सर्किट की आशंका: पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. वहीं लोगों को घरों की बिजली वायरिंग की नियमित जांच कराने की सलाह भी दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: हिसार के डाबड़ा चौक के घर में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, 55 लाख रुपए का नुकसान

TAGGED:

ROHTAK INDERGARH VILLAGE FIRE
ROHTAK SHORT CIRCUIT FIRE
ROHTAK MIDNIGHT HOUSE FIRE
ROHTAK FAMILY RESCUED FROM FIRE
ROHTAK SARPANCH HOUSE FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.