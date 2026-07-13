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रोहतक के इंदरगढ़ में देर रात लगी आग, सरपंच के घर शॉर्ट सर्किट से धधकी आग, धुएं ने बचाई 8 जिंदगियां, बाल-बाल बचा पूरा परिवार

सरपंच के घर शॉर्ट सर्किट से धधकी आग ( ETV Bharat )

रोहतक: जिले के इंदरगढ़ गांव में सोमवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया. गांव के सरपंच विनोद कुमार के घर में देर रात अचानक आग लग गई. उस समय घर में मौजूद आठों सदस्य, जिनमें नौ माह की एक मासूम बच्ची भी शामिल थी, गहरी नींद में सो रहे थे. कमरे में धुआं भरने से सांस लेने में दिक्कत हुई तो सरपंच की आंख खुली और उन्होंने पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. धुएं से खुली आंख, समय रहते बचा परिवार: सरपंच विनोद कुमार ने बताया कि, घटना रात करीब ढाई बजे की है. अचानक कमरे में धुआं भरने लगा, जिससे मुझे सांस लेने में परेशानी हुई. आंख खुलते ही मैंने देखा कि कमरे के पर्दों और घरेलू सामान में आग लगी हुई है. मैंने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते सभी के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया." धुएं ने बचाई 8 जिंदगियां (ETV Bharat) हजारों का सामान जलकर राख: सरपंच विनोद कुमार ने आगे बताया कि, "आग तेजी से कमरे में रखे घरेलू सामान तक फैल गई. देखते ही देखते फर्नीचर, पर्दे और अन्य जरूरी सामान आग की चपेट में आ गया. इस हादसे में हजारों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ."