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रोहतक RTO में रिश्वत का जाल, 8 लाख में डील तय, 1 लाख लेते दो अधिकारी गिरफ्तार, मंथली सिस्टम का खुलासा

मंथली सिस्टम का हुआ खुलासा: एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP सोमबीर कुमार ने बताया कि, "पूछताछ के दौरान इस पूरे मामले में मंथली सिस्टम का खुलासा हुआ है. ये अधिकारी ट्रांसपोर्टरों को ओवरलोड वाहन चलाने की खुली छूट देने के बदले हर महीने मोटी रकम वसूलते थे. चालान और कार्रवाई का डर दिखाकर ट्रांसपोर्टरों पर दबाव बनाया जाता था, जिससे वे इस अवैध सिस्टम में शामिल होने को मजबूर हो जाते थे."

रोहतक: रोहतक में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है. यहां एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दो अधिकारियों को ₹1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान RTO निरीक्षक राकेश राणा और सहायक सचिव मनीष मदान के रूप में हुई है. यह कार्रवाई एक ट्रांसपोर्टर की शिकायत के आधार पर की गई, जिसने रिश्वतखोरी से तंग आकर ACB का रुख किया.

8 लाख में डील हुई तय: शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी करीब 150 गाड़ियां हैं और उन्हें ओवरलोड चलाने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों ने ₹10 लाख की मांग की थी. बाद में ₹8 लाख में सौदा तय हुआ. इसमें से ₹5 लाख पहले ही दिए जा चुके थे, जबकि बाकी ₹3 लाख के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. इसी बीच शिकायतकर्ता ने ACB से संपर्क किया और ट्रैप प्लान किया गया.

₹1 लाख लेते पकड़े गए दो अधिकारी: ACB की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को ₹1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. यह रकम उसी डील का हिस्सा बताई जा रही है. छापेमारी के दौरान दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया. इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP सोमबीर कुमार ने बताया कि, "शिकायतकर्ता ने हमें जानकारी दी थी कि उससे ओवरलोड गाड़ियां चलाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं. हमने टीम बनाकर कार्रवाई की और आरोपियों को ₹1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आम नागरिक भ्रष्टाचार की शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी."

हर महीने लाखों की वसूली: जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अधिकारी हर महीने करीब ₹10 लाख तक की वसूली करते थे. प्रति गाड़ी ₹7000 के हिसाब से ट्रांसपोर्टरों से पैसे लिए जाते थे. यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और सैकड़ों ट्रांसपोर्टर इससे प्रभावित थे. जांच टीम की मानें तो गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं. इसके बावजूद वह विभाग में सक्रिय रहा और कथित तौर पर अवैध वसूली करता रहा. इस मामले के सामने आने के बाद RTO विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है. ACB इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके.

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