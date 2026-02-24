ETV Bharat / state

रोहतक प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान मर्डर केस: 4 दिन बाद नहर से मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

रोहतक: रोहतक में प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. चार दिन की लगातार तलाश के बाद पुलिस ने मंगलवार सुबह जेएलएन नहर से सत्यवान का शव बरामद कर लिया. 20 फरवरी को उसकी कार खरावड़ आउटर बाईपास पर लावारिस हालत में मिली थी. कार के अंदर और बाहर खून बिखरा हुआ था और मौके से 14 गोलियों के खोल बरामद हुए थे. कार के शीशे गोलियों से चकनाचूर थे, जबकि एक टूटी घड़ी और खून से सना मोबाइल फोन भी मिला था. जीपीएस लगाकर की गई लोकेशन ट्रेस: जांच में सामने आया कि हत्या सुनियोजित थी. एसआईटी की जांच में पता चला कि 19 फरवरी को आरोपी मनीष ने सत्यवान की कार में जीपीएस डिवाइस लगाया था. उसी जीपीएस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें आरोपी कार में जीपीएस लगाता दिखाई दे रहा है. इसके अगले दिन वारदात को अंजाम दिया गया. 4 दिन बाद नहर से मिला शव (ETV Bharat) दो आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद: एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि, " घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने एसआईटी टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की. टीम ने कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. भाली आनंदपुर निवासी मनीष को रोहतक-झज्जर रोड से काबू किया गया, जिसके पास से 5 देसी पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए. पूछताछ में उसने साथियों संग मिलकर हत्या करना स्वीकार किया. इसके बाद बापौड़ा निवासी मंजीत उर्फ माफिया को भी गिरफ्तार किया गया. दोनों की निशानदेही पर नहर से शव बरामद हुआ."