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ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोहतक पुलिस की सख्त कार्रवाई, एक रात में किए 137 चालान, हथियार के साथ दो आरोपी भी गिरफ्तार

Rohtak Drink & Drive Case ( ETV Bharat )