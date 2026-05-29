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रोहतक ब्लाइंड मर्डर केस: ना पहचान, ना दुश्मनी… फिर भी कर दी हत्या, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी, 4 आरोपी गिरफ्तार

रोहतक पुलिस ने शराब की बोतल और 70 सीसीटीवी फुटेज के सहारे ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है.

Rohtak blind murder case
रोहतक ब्लाइंड मर्डर केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 11:40 AM IST

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Updated : May 29, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
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रोहतक: रोहतक में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर खुलासा कर दिया. 19 मई को अनाज मंडी क्षेत्र में युवक मोहित उर्फ मग्घू का शव बरामद हुआ था. शव के पास शराब की खाली बोतल पड़ी मिली थी. मृतक की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसका पेट चीरकर आंत तक बाहर निकाल दी गई थी. वारदात की क्रूरता को देखकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी.

70 कैमरे खंगालकर पुलिस ने जोड़े सुराग: मामले की जांच में जुटी पुलिस ने शहरभर के करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. शराब की खाली बोतल को अहम सुराग मानते हुए पुलिस शराब के ठेकों तक पहुंची और वहां से आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया. इसके बाद पुलिस ने गली-मोहल्लों और मंडी क्षेत्र में लगातार छानबीन कर आरोपियों की पहचान की.

पुलिस ने एक हफ्ते में सुलझाई गुत्थी, 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

मजदूरी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान अजय पुत्र राजेश निवासी बरेली उत्तर प्रदेश, राजन पुत्र शंभू निवासी समस्तीपुर बिहार, कृष्ण पुत्र त्रिभुवन निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश और अर्जुन के रूप में हुई है. सभी आरोपी अनाज मंडी में पल्लेदारी और मजदूरी का काम करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक, चाकू, देसी पिस्तौल और वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद किए हैं.

शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मंडी क्षेत्र में बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान मृतक मोहित उर्फ मग्घू भी वहां पहुंच गया और उनके साथ शराब पीने लगा. आरोपियों और मृतक के बीच पहले से कोई जान-पहचान या दुश्मनी नहीं थी. इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मोहित की बेरहमी से हत्या कर दी.

"शराब की खाली बोतल बनी सुराग": इस पूरे मामले में रोहतक के एएसपी आयुष यादव ने कहा कि, "यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था. मृतक और आरोपियों के बीच कोई संबंध नहीं था. वारदात बेहद क्रूर थी, जिससे पुलिस पर काफी दबाव था. घटनास्थल से मिली शराब की खाली बोतल हमारे लिए अहम सुराग बनी. उसी आधार पर शराब के ठेकों की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और पूरे शहर में जांच के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया."

आरोपियों से पूछताछ जारी: पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी वजह और वारदात में इस्तेमाल अन्य चीजों की जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है.

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Last Updated : May 29, 2026 at 12:39 PM IST

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