रोहतक में पुलिस मुठभेड़, भाऊ गैंग के शूटर को पैर में लगी गोली, हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर किया था जानलेवा हमला
रोहतक में पुलिस मुठभेड़ में भाऊ गैंग के शूटर को पैर में गोली लगी है.उसका इलाज पीजीआईएमएस रोहतक में चल रहा है.
Published : January 21, 2026 at 8:41 AM IST
रोहतक: हरियाणा में रोहतक पुलिस की आरोपी 'हिमांशु भाऊ गैंग' के शूटर के साथ मुठभेड़ हो गई. आरोपी अमन उर्फ काकू ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था. मंगलवार देर शाम सांपला में एसटीएफ ने उसके पैर में गोली मार दी. घायल को इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक में दाखिल कराया गया है. सांपला पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. बता दें कि अन्य आपराधिक मामले में इस शूटर पर 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.
हिमाचल के पूर्व विधायक पर किया था हमला: जिला के रिटौली गांव निवासी अमन उर्फ काकू गैंगस्टर 'हिमांशु भाऊ गैंग' का सक्रिय सदस्य है. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले साल 14 मार्च को हिमाचल के बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था. गनीमत रही थी कि बंबर ठाकुर की जांघ में गोली लगी थी और बाल-बाल जान बच गई. जबकि गोलीबारी में उनका निजी सुरक्षा अधिकारी भी घायल हो गया था. बिलासपुर सदर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
20 हजार का इनामी था शूटर: वारदात के बाद से शूटर अमन उर्फ काकू लगातार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के संपर्क में था. इसके बाद उसके खिलाफ 26 मई 2025 को सदर पुलिस स्टेशन रोहतक में भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. वह करीब 10 माह से गिरफ्तारी से बचने के लिए जगह बदल-बदलकर छिपता रहता था.
हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार: आरोपी काकू पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था. एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि "मंगलवार को स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि अमन उर्फ काकू सांपला क्षेत्र में मौजूद है. इस सूचना पर पुलिस ने बेरी रोड आउटर बाईपास पुल पर घेर लिया. मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी. उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस में दाखिल कराया गया है. पुलिस ने उसके पास से हथियार बरामद किए हैं". बता दें कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ इस समय विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है. वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश फरार हो गया था. इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है.
