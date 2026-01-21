ETV Bharat / state

रोहतक में पुलिस मुठभेड़, भाऊ गैंग के शूटर को पैर में लगी गोली, हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर किया था जानलेवा हमला

Rohtak Police Encounter ( Etv Bharat )