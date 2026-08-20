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रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर पीड़ितों की मदद के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार

साइबर पीड़ितों की मदद के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार ( ETV Bharat )

रोहतक: साइबर ठगी के बाद शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहे रोहतक के एक युवक को दूसरी बार ठगी का शिकार होना पड़ा. मामले में रोहतक पुलिस ने जांच करते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी कर अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी सिम, एटीएम और डिजिटल दस्तावेज बरामद किए हैं. पीड़ितों को बनाते थे शिकार: दरअसल, युवक पहले साइबर ठगी का शिकार हुआ था. इसके बाद उसने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट तलाशनी शुरू की. इसी दौरान वह "साइबर सुरक्षा डॉट कॉम" और "साइबर सहायता डॉट कॉम" नाम की वेबसाइट के संपर्क में आया. दोनों वेबसाइट साइबर पीड़ितों की सहायता के नाम पर बनाई गई थीं, लेकिन इनके जरिए ठगी की जा रही थी. रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat) कभी मुंबई पुलिस, कभी गृह मंत्रालय का अधिकारी: आरोपियों ने युवक से संपर्क कर खुद को पहले मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर उससे बातचीत की गई. आरोपियों ने अलग-अलग प्रक्रियाओं और कथित साइबर हेल्प डेस्क मंजूरी के नाम पर उससे रकम जमा करवाई. इस तरह युवक से कुल 2 लाख 68 हजार 885 रुपये ठग लिए गए.