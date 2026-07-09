रोहतक की सड़क पर बेटी को पटकने वाला पिता अरेस्ट, बोला- गलती हो गई, मां ने भी की नरमी बरतने की अपील
हरियाणा के रोहतक के इंदिरा कॉलोनी में चार साल की मासूम बेटी को सड़क पर पटकने वाले आरोपी पिता को अरेस्ट किया गया है.
Published : July 9, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 11:00 PM IST
रोहतक : हरियाणा के रोहतक की इंदिरा कॉलोनी में अपनी ही चार साल की मासूम बेटी को सड़क पर पटकने वाले आरोपी पिता को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी पिता ने अपनी करतूत पर माफी मांगते हुए कहा कि उससे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई. वहीं, बच्ची की मां ने भी पुलिस से पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करने की अपील की है. उसका कहना है कि परिवार का पालन-पोषण करने वाला वही अकेला व्यक्ति है और अगर वह जेल चला गया तो परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि ये जघन्य अपराध है और ऐसे मामले में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी.
चार साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत : रोहतक की इंदिरा कॉलोनी में चार साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत ने हर किसी को झकझोर दिया. वायरल सीसीटीवी वीडियो में आरोपी पिता पहले बेटी को थप्पड़ मारता है और फिर उसे बेरहमी से सड़क पर पटक देता है. पुलिस जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन बच्ची बिना बताए घर से जन्मदिन की पार्टी में चली गई थी. इसी बात पर गुस्साए पिता ने शराब के नशे में इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस ने किया अरेस्ट : वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के बाद फरार होने की कोशिश में था और पूरी रात उसकी तलाश की गई. आखिरकार उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया. उसने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा है. वहीं, बच्ची की मां ने भी पति के खिलाफ कार्रवाई में नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि परिवार की रोजी-रोटी उसी पर निर्भर है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मासूम बच्ची के साथ हुई ये घटना बेहद गंभीर और जघन्य अपराध है. ऐसे मामले में कानून अपना काम करेगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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