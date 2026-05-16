मर कर भी कई लोगों को दी नई जिन्दगी, रोहतक PGIMS में अंगदान, ब्रेन डेड युवक की किडनी, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रवाना
भिवानी के विशाल ने मौत के बाद भी कई जिंदगियां बचाईं .रोहतक PGIMS से हार्ट-लीवर समेत अंग एयरलिफ्ट किए गए.
Published : May 16, 2026 at 5:24 PM IST
रोहतक : रोहतक पीजीआईएमएस से शनिवार को एक बार फिर अंगदान का मामला देखने को मिला. दरअसल, भिवानी के 28 वर्षीय विशाल के अंग अलग-अलग अस्पतालों तक पहुंचाए गए, जिससे कई मरीजों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद जगी है. विशाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सिंचाई विभाग में चरखी दादरी में काम करता था. 13 मई को दफ्तर से घर लौटते समय उसकी बाइक सड़क पर बने गड्ढे के कारण फिसल गई और सिर में गंभीर चोट लगने से वह घायल हो गया.
परिजनों ने लिया अंगदान का बड़ा फैसला: घायल विशाल को पहले रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया. इसके बाद डॉक्टरों ने परिवार को अंगदान के बारे में जानकारी दी. परिवार ने मानवीय पहल करते हुए अंगदान का निर्णय लिया और विशाल को पीजीआईएमएस रोहतक लाया गया. यहां वरिष्ठ डॉक्टरों की समिति ने नियमानुसार दो बार एप्निया टेस्ट और अन्य क्लिनिकल जांचें कीं. दोनों परीक्षणों में ब्रेन स्टेम फंक्शन शून्य मिलने पर विशाल को आधिकारिक रूप से ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया.
आर्मी हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए गए अंग: ब्रेन डेड घोषित होने के बाद स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (SOTO) के माध्यम से अंगों का आवंटन किया गया. शनिवार सुबह से ही अंगदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई. एक किडनी इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकूला स्थित कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर भेजी गई, जबकि लीवर नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल रवाना किया गया. दूसरी किडनी पीजीआईएमएस रोहतक में ही एक मरीज को प्रत्यारोपित की जाएगी.
ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली पहुंचाया गया हार्ट: विशाल का हार्ट ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नई दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस प्रशासन की मदद से बेहद कम समय में हार्ट को दिल्ली पहुंचाया गया. इसके अलावा मृतक की कॉर्निया पीजीआईएमएस रोहतक के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को दी जाएगी. यह पीजीआईएमएस रोहतक में अब तक का छठा सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस माना जा रहा है.
"किसी की जिंदगी बच जाए बस": मृतक युवक के चाचा ने कहा कि, "डॉक्टरों ने हमें अंगदान के बारे में बताया. परिवार ने सोचा कि अगर विशाल के अंगों से किसी की जिंदगी बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा. पूरी प्रक्रिया पीजीआईएमएस में सफलतापूर्वक पूरी कराई गई."
"अंगदान सबसे बड़ा दान": वहीं, हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. एचके अग्रवाल ने कहा कि, "अंगदान से बड़ा और महत्वपूर्ण कोई दान नहीं है. पहले रक्तदान को लेकर भी लोगों में झिझक थी, लेकिन जागरूकता आने के बाद स्थिति बदली है. अब समाज में अंगदान को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है."
पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने परिवार को बंधाया ढांढस: हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी पीजीआईएमएस पहुंचे और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि, "विशाल का अंगदान कई लोगों के लिए नई जिंदगी लेकर आया है और यह समाज के लिए प्रेरणादायक कदम है."
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