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मर कर भी कई लोगों को दी नई जिन्दगी, रोहतक PGIMS में अंगदान, ब्रेन डेड युवक की किडनी, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रवाना

रोहतक PGIMS में अंगदान ( ETV Bharat )