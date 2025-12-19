रोहतक PGIMS में बाल कैंसर रोगियों को राहत, 10 बेड की यूनिट शुरू, डॉक्टर की स्पेशल टीम करेगी इलाज

ETV Bharat / state

December 19, 2025

रोहतक: हरियाणा के रोहतक PGIMS में अब बच्चों की हेल्थ केयर मजबूत हो रही है. रोहतक में बाल कैंसर रोगियों के लिए 10 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) शुरू हो गई है. पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वीसी डॉ. एचके अग्रवाल ने गुरुवार को यूनिट का शुभारंभ किया. इस यूनिट के शुरू होने से पूरे प्रदेश के बाल कैंसर रोगियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी.

"अब अलग होगा बच्चों का वार्ड": दरअसल, PGIMS में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के मरीज भी इलाज के लिए आ सकते हैं. ऐसे में बाल कैंसर रोगियों के लिए अलग से वार्ड होने पर दूसरे मरीजों से इन्फेक्शन का डर भी कम हो गया है. यूनिट इंचार्ज डॉ. अलका यादव ने बताया कि "यहां पर डॉक्टरों की स्पेशल टीम इलाज करेगी. इस यूनिट में बच्चों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि ऑक्सीजन स्पोर्ट और अन्य जरूरी उपकरण". चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. कुंदन मित्तल ने बताया कि "PGIMS रोहतक में हर माह 2-3 नए कैंसर पीड़ित बच्चे आते हैं. जिनमें ब्लड कैंसर के मामले ज्यादा होते हैं".

"बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना लक्ष्य": उन्होंने बताया कि "अभी तक कैंसर के रोगियों को भी अन्य मरीजों के साथ रखा जाता था. जिसके चलते वार्ड में ज्यादा भीड़ होने पर कई बार कैंसर के मरीजों को इंफेक्शन हो जाता था. ऐसे में अब अलग वार्ड होने से उन्हें इंफेक्शन होने का खतरा कम रहेगा". वीसी डॉ. एचके अग्रवाल व PGIMS डायरेक्टर डॉ. एसके सिंघल ने बताया कि "प्रदेश में सरकार का प्रयास है कि हर शिशु को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलें". "उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और वे हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं. उन्हें नहीं पता होता कि बीमारी क्या चीज होती है. मरीजों की जरूरत को देखते हुए संस्थान में बाल कैंसर रोगियों के लिए 10 बेड का एचडीयू शुरू किया गया है".

