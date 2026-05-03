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रोहतक पीजीआई की अंगदान मुहिम लाई रंग, सेना के अधिकारी की पत्नी के अंगदान से 4 लोगों को मिली नई जिंदगी

हरियाणा के रोहतक के पीजीआई में सेना अधिकारी की पत्नी के अंगदान से 4 लोगों को नया जीवन मिला है.

Rohtak PGI organ donation drive bears fruit four people get a new lease of life after an army officer wife donates her organs
रोहतक पीजीआई की अंगदान मुहिम लाई रंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 6:43 PM IST

4 Min Read
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रोहतक : पीजीआईएमएस रोहतक स्थित सोटो यानि स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर अंगदान में अहम भूमिका निभाई है. पंचकूला के चंडी मंदिर स्थित कमांड हॉस्पिटल में ब्रेन डेड घोषित हुई एक सैन्य अधिकारी की पत्नी के अंगदान ने 4 लोगों को नया जीवन दिया है.

ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए : अंगदान के इस कार्य में सोटो की मदद ली गई. चंडी मंदिर स्थित हॉस्पिटल से 3 ग्रीन कोरिडोर बनाए गए. लीवर और हार्ट को एयर लिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया जबकि एक किडनी कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में ही सेना से जुड़े मरीज को प्रत्यारोपित की गई, जबकि दूसरी किडनी और पैंक्रियाज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ भेजी गई. कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर के सैन्य अधिकारियों ने रविवार को पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचकर यहां के चिकित्सकों की टीम का आभार जताया और पत्रकार वार्ता कर तमाम जानकारी दी.

सेना के अधिकारी की पत्नी का अंगदान : दरअसल भारतीय सेना के एक कर्नल की 42 वर्षीय पत्नी को क्रॉनिक डिजीज यानि दीर्घकालिक बीमारी थी. उसे इलाज के लिए पंचकूला के नजदीक स्थित भारतीय सेना के कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों की टीम ने 2 बार परीक्षण के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया. इसके बाद महिला के कर्नल पति और दो बेटियों ने अंगदान की सहमति प्रदान कर दी. फिर सोटो यानि स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में जानकारी दी गई. सोटो ने रोटो यानि रीजनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और फिर नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में सूचित कर दिया.

Rohtak PGI organ donation drive bears fruit four people get a new lease of life after an army officer wife donates her organs
सेना अधिकारी की पत्नी ने किया अंगदान (ETV Bharat)

सोटो के नोडल अधिकारी ने सक्रिय भूमिका निभाई : पीजीआईएमएस रोहतक स्थित सोटो के नोडल अधिकारी डा. सुखबीर सिंह ने कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर के साथ मिलकर ट्रांसप्लांट में सक्रिय भूमिका निभाई. सैन्य अधिकारी की पत्नी के हॉर्ट, लीवर, दो किडनी और पैंक्रियाज को रिकवर किया गया. इस पूरे अभियान के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शनिवार शाम को 3 ग्रीन कॉरिडोर बनवाए गए. चंडी मंदिर हॉस्पिटल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चंडी मंदिर हॉस्पिटल से डिफेंस एयरपोर्ट और चंडी मंदिर हॉस्पिटल से पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए. सायरन बजते एंबुलेंस, पुलिस पायलट और ट्रैफिक फ्री रास्तों ने अंगों को मंजिल तक पहुंचा दिया. हार्ट को प्राइवेट जेट से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल और लीवर को सेना के हॉस्पिटल से दिल्ली स्थित आरआर पहुंचाया गया. एक किडनी कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में ही सेना से जुड़े मरीज को ट्रांसप्लांट की गई जबकि दूसरी किडनी पैंक्रियाज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को अलॉट किए गए.

ऑपरेशन जीवन : कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर के ब्रिगेडियर डॉ. पवन ढुल व चीफ ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर कर्नल डा. अनुराग गर्ग ने बताया कि सेना और सिविल प्रशासन का ये संयुक्त अभियान ‘ऑपरेशन जीवन’ से कम नहीं था. कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में ब्रेन डेड घोषित होते ही सोटो हरियाणा को सूचना दी गई. सेना के डॉक्टरों ने कर्नल परिवार को काउंसलिंग दी. परिवार ने सहमति दी तो अंग रिकवरी का समय तय हुआ. उन्होंने बताया कि ग्रीन कोरिडर की वजह से समय पर तमाम प्रक्रिया पूरी हुई.

जेट और ग्रीन कॉरिडोर ने मिशन को सक्सेसफुल किया : सोटो हरियाणा के नोडल अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट, हरियाणा के लिए पहला है. आमतौर पर हार्ट को 4 घंटे के भीतर प्रत्यारोपित करना होता है. जेट और ग्रीन कॉरिडोर ने ये संभव किया. लीवर के लिए 12 घंटे की सीमा होती है. सेना के हेलिकॉप्टर ने दिल्ली स्थित आरआर हॉस्पिटल इसे समय पर पहुंचा दिया. ये पहली बार है जब सेना के हॉस्पिटल ने हॉर्ट ट्रांसप्लांट किया है. ये सिर्फ मेडिकल उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में पीजीआईएमएस में स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (सोटो) का नोडल सेंटर बनाया गया था.

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