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रोहतक पीजीआई की अंगदान मुहिम लाई रंग, सेना के अधिकारी की पत्नी के अंगदान से 4 लोगों को मिली नई जिंदगी

रोहतक : पीजीआईएमएस रोहतक स्थित सोटो यानि स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर अंगदान में अहम भूमिका निभाई है. पंचकूला के चंडी मंदिर स्थित कमांड हॉस्पिटल में ब्रेन डेड घोषित हुई एक सैन्य अधिकारी की पत्नी के अंगदान ने 4 लोगों को नया जीवन दिया है.

ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए : अंगदान के इस कार्य में सोटो की मदद ली गई. चंडी मंदिर स्थित हॉस्पिटल से 3 ग्रीन कोरिडोर बनाए गए. लीवर और हार्ट को एयर लिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया जबकि एक किडनी कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में ही सेना से जुड़े मरीज को प्रत्यारोपित की गई, जबकि दूसरी किडनी और पैंक्रियाज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ भेजी गई. कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर के सैन्य अधिकारियों ने रविवार को पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचकर यहां के चिकित्सकों की टीम का आभार जताया और पत्रकार वार्ता कर तमाम जानकारी दी.

सेना के अधिकारी की पत्नी का अंगदान : दरअसल भारतीय सेना के एक कर्नल की 42 वर्षीय पत्नी को क्रॉनिक डिजीज यानि दीर्घकालिक बीमारी थी. उसे इलाज के लिए पंचकूला के नजदीक स्थित भारतीय सेना के कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों की टीम ने 2 बार परीक्षण के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया. इसके बाद महिला के कर्नल पति और दो बेटियों ने अंगदान की सहमति प्रदान कर दी. फिर सोटो यानि स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में जानकारी दी गई. सोटो ने रोटो यानि रीजनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और फिर नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में सूचित कर दिया.

सेना अधिकारी की पत्नी ने किया अंगदान (ETV Bharat)

सोटो के नोडल अधिकारी ने सक्रिय भूमिका निभाई : पीजीआईएमएस रोहतक स्थित सोटो के नोडल अधिकारी डा. सुखबीर सिंह ने कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर के साथ मिलकर ट्रांसप्लांट में सक्रिय भूमिका निभाई. सैन्य अधिकारी की पत्नी के हॉर्ट, लीवर, दो किडनी और पैंक्रियाज को रिकवर किया गया. इस पूरे अभियान के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर शनिवार शाम को 3 ग्रीन कॉरिडोर बनवाए गए. चंडी मंदिर हॉस्पिटल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चंडी मंदिर हॉस्पिटल से डिफेंस एयरपोर्ट और चंडी मंदिर हॉस्पिटल से पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए. सायरन बजते एंबुलेंस, पुलिस पायलट और ट्रैफिक फ्री रास्तों ने अंगों को मंजिल तक पहुंचा दिया. हार्ट को प्राइवेट जेट से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल और लीवर को सेना के हॉस्पिटल से दिल्ली स्थित आरआर पहुंचाया गया. एक किडनी कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में ही सेना से जुड़े मरीज को ट्रांसप्लांट की गई जबकि दूसरी किडनी पैंक्रियाज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को अलॉट किए गए.