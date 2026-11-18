सड़क हादसे ने छीनी जिंदगी, जाते-जाते 5 लोगों को नया जीवन दे गया भिवानी का अभिषेक
Rohtak organ donation: भिवानी के 22 वर्षीय अभिषेक के अंगदान से पांच मरीजों को नई जिंदगी मिलेगी.
Published : November 18, 2026 at 4:17 PM IST
रोहतक: सड़क हादसे में जिंदगी की जंग हारने वाले भिवानी के 22 वर्षीय अभिषेक ने जाते-जाते पांच लोगों को नया जीवन दे दिया. पीजीआईएमएस रोहतक में ब्रेन स्टेम डेड घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने उसके अंगदान का फैसला लिया. परिवार की सहमति से कॉर्निया, हृदय, फेफड़े, लिवर और दोनों किडनी दान की गईं. अंगों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया.
12 नवंबर को हादसे में हुआ था गंभीर घायल: दरअसल, अभिषेक 12 नवंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने उसे बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमेटी ने निर्धारित चिकित्सीय जांच और मापदंडों के आधार पर उसे ब्रेन स्टेम डेथ घोषित कर दिया.
कुलपति की अपील पर परिवार ने लिया बड़ा फैसला: युवक की स्थिति सामने आने के बाद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने परिजनों से बातचीत की और उन्हें अंगदान के महत्व के बारे में समझाया. उन्होंने बताया कि, "अभिषेक भले ही अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके अंग कई जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी दे सकते हैं. हमारी अपील के बाद परिवार ने अंगदान के लिए सहमति दे दी."
दो राज्यों के अस्पतालों तक पहुंचाए गए अंग: कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने बताया कि, "अभिषेक की एक किडनी पीजीआईएमएस रोहतक में प्रत्यारोपित की जाएगी, जबकि दूसरी पंचकूला स्थित कमांड हॉस्पिटल चंडीमंदिर भेजी गई है. लिवर को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में प्रत्यारोपण के लिए भेजा गया. इसके लिए दोनों स्थानों तक अंग पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. कॉर्निया का प्रत्यारोपण पीजीआईएमएस रोहतक में ही किया जाएगा. अंगदान महादान है और इससे किसी जरूरतमंद को जीवन का अनमोल उपहार मिल सकता है. पीजीआईएमएस रोहतक में इस वर्ष यह सातवां अंगदान है."
भाई बोले- "डॉक्टरों ने किया अंगदान के लिए प्रेरित": अभिषेक के भाई आकाश ने कहा कि, "पीजीआईएमएस के चिकित्सकों ने हमें अंगदान के लिए प्रेरित किया. इसके बाद परिवार ने यह फैसला लिया. मेरे भाई के अंग जिनको दान किए जा रहे हैं. इससे हमें लगेगा कि भाई आज भी हमारे साथ है." वहीं, अभिषेक के चचेरे भाई राजेंद्र ने कहा कि, "डॉक्टरों ने हमें अंगदान के लिए बताया. इसके बाद हमने भाई का अंगदान कर दिया. इससे दूसरे लोगों को नई जिन्दगी मिलेगी. हम सोचेंगे कि हमारा भाई उनमें जिंदा है."
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