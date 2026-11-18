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सड़क हादसे ने छीनी जिंदगी, जाते-जाते 5 लोगों को नया जीवन दे गया भिवानी का अभिषेक

सड़क हादसे ने छीनी जिंदगी ( ETV Bharat )

रोहतक: सड़क हादसे में जिंदगी की जंग हारने वाले भिवानी के 22 वर्षीय अभिषेक ने जाते-जाते पांच लोगों को नया जीवन दे दिया. पीजीआईएमएस रोहतक में ब्रेन स्टेम डेड घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने उसके अंगदान का फैसला लिया. परिवार की सहमति से कॉर्निया, हृदय, फेफड़े, लिवर और दोनों किडनी दान की गईं. अंगों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया.

12 नवंबर को हादसे में हुआ था गंभीर घायल: दरअसल, अभिषेक 12 नवंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने उसे बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमेटी ने निर्धारित चिकित्सीय जांच और मापदंडों के आधार पर उसे ब्रेन स्टेम डेथ घोषित कर दिया.