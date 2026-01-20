ETV Bharat / state

रोहतक–कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ, 41 घंटे में पूरी होगी यात्रा, यात्रियों में उत्साह

रोहतक–कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ ( Etv Bharat )

रोहतक: रोहतक रेलवे स्टेशन से मंगलवार दोपहर 12 बजे असम के कामाख्या के लिए उद्घाटन स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई. इस मौके पर स्टेशन परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला. यह ट्रेन लगभग 41 घंटे की लंबी यात्रा तय कर 22 जनवरी को सुबह 5 बजे कामाख्या स्टेशन पहुंचेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया था. सुबह पहुंची, दोपहर में हुई रवाना:यह उद्घाटन स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार तड़के 3 बजकर 49 मिनट पर रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंची थी. इसके बाद आवश्यक तैयारियों के पश्चात दोपहर 12 बजे इसे आधिकारिक रूप से रवाना किया गया.स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों के साथ-साथ यात्रियों की भी अच्छी-खासी मौजूदगी रही. रोहतक–कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस (Etv Bharat) स्टेशन अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी: रोहतक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक बलराम मीणा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.उन्होंने कहा, “रोहतक से कामाख्या के लिए सीधी ट्रेन शुरू होना क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा है. इससे पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा अब ज्यादा सहज और आरामदायक हो सकेगी.” कई राज्यों से होकर गुजरेगी ट्रेन: यह ट्रेन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे कई राज्यों से होकर गुजरेगी. अपने सफर के दौरान यह दिल्ली, गाजियाबाद, चिपियाना बुजुर्ग, गोविंदपुरी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, बछवारा, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूच बिहार और न्यू बोंगाईगांव जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.