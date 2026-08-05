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रोहतक में मुस्कान बल्हारा सुसाइड केस में बोले SP, दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान बल्हारा के आत्महत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है.

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रोहतक में कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी के आत्महत्या मामले में बोले SP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 5:54 PM IST

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रोहतक : अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान बल्हारा के आत्महत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अब मुस्कान बल्हारा के परिजनों के बयान दर्ज करेगी. रोहतक पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने कहा कि "बयान दर्ज हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी".

दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी : रोहतक पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित आज पत्रकारों से बात कर रहे थे. पत्रकारों ने सवाल किया था कि मुस्कान आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है तो उन्होंने बताया कि "मुस्कान ने आत्महत्या 31 जुलाई को की थी. उसके बाद मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया था. चूंकि मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए पुलिस पहले पूरी जांच करेगी, उसके बाद ही दोषी पाए जाने पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी होगी". गौरतलब है कि मुस्कान बल्हारा के परिजनों ने कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे.

रोहतक में मुस्कान बल्हारा सुसाइड केस में बोले SP (ETV Bharat)

सुसाइड से मौत की बात आई सामने : मुस्कान की प्राइमरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सुसाइड से मौत की बात सामने आई है. मुस्कान के शरीर पर चोट के निशान भी नहीं मिले हैं. विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. मुस्कान के पिता सुखबीर के बयान पर पति टिंकू उर्फ शीलू, पिता सुरेंद्र, मां निशा और भाई मनीष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने, बीएनएस 80 और साजिश में शामिल होने की धारा 3 (5) के तहत एफआईआर दर्ज कर चुकी है.

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