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रोहतक में मुस्कान आत्महत्या केस में कबड्डी खिलाड़ी शीलू पहलवान को माफ किया गया, महम चौबीसी की सर्वखाप पंचायत का अहम फैसला

रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू पहलवान और उसके परिवार को मुस्कान आत्महत्या मामले में माफ कर दिया गया है.

Rohtak in-laws of kabaddi player Sheelu Balhara have forgiven him an agreement has been reached on three demands
रोहतक में मुस्कान आत्महत्या केस में कबड्डी खिलाड़ी शीलू पहलवान को माफ किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 10:56 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 11:10 PM IST

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रोहतक : अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू पहलवान की पत्नी मुस्कान आत्महत्या मामले में महम चौबीसी की सर्वखाप पंचायत ने बड़ा फैसला सुनाया है. करीब पांच घंटे चली पंचायत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. वाद-विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बाद पंचायत ने शीलू पहलवान, उनके पिता सुरेंदर बल्हारा, माता और भाई मनीष को माफ करने का फैसला सुनाया. पंचायत के इस फैसले को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है. पंचायत में आसपास के करीब 50 पंचायती शामिल हुई. अब खाप पंचायत शीलू पहलवान व उनके परिजनों पर दर्ज किया मुकदमे को भी वापस लेंगे.

माफ किया गया : महम चौबीसी और अठगामा की पंचायत में शीलू पहलवान, उनके भाई मनीष और पिता सुरेंदर बल्हारा मौजूद रहे. पंचायत के सामने चारों आरोपियों ने अपनी बात रखी और माफी मांगी. इसके बाद खाप प्रतिनिधियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को माफ करने की बात कही. पंचायत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय परिवार और बच्चे के भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पंचायत ने मुस्कान और शीलू पहलवान के करीब आठ माह के बेटे के भविष्य को लेकर भी अहम फैसला लिया है. पंचायत प्रतिनिधियों के मुताबिक बच्चे के नाम 50 लाख रुपये की एफडी कराने और हिस्से की जमीन उसके नाम करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर पूरी करने की बात कही गई है.

रोहतक में मुस्कान आत्महत्या केस में कबड्डी खिलाड़ी शीलू पहलवान को माफ किया गया (ETV Bharat)

बच्चे के नाम होगी एफडी और ज़मीन ट्रांसफर : पंचायत में शीलू पहलवान की दोबारा शादी का प्रस्ताव भी रखा गया. वहीं मुस्कान पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत को वापस लेने की बात भी पंचायत में सामने आई. पंचायत प्रतिनिधियों ने दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति और भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया. पांच घंटे तक चली इस पंचायत में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया. इसी दौरान कई मुद्दों पर बहस और आरोप-प्रत्यारोप भी हुए. आखिर में खाप प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. अब पंचायत के फैसले के बाद देखना होगा कि बच्चे के नाम एफडी और जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है और पुलिस शिकायत वापस लेने की कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ती है.

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Last Updated : August 11, 2026 at 11:10 PM IST

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