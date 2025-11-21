ETV Bharat / state

रोहतक हॉरर किलिंग मामला: आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, 4 घायल, हथियार बरामद

लव मैरिज से नाराज था संजू: इस पूरे मामले में रोहतक पुलिस अपराध जांच शाखा द्वितीय प्रभारी सतीश कादियान ने बताया कि, "मुख्य आरोपी संजू अपने साथियों के साथ जीजा सूरज की हत्या की साजिश रच रहा था. 19 नवंबर की रात को संजू ने काहनी गांव में अपनी बहन सपना की गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि तीन साल पहले सपना ने गांव के युवक सूरज से लव मैरिज की थी, जिससे संजू नाराज था."

रोहतक: रोहतक जिले के काहनी गांव में हॉरर किलिंग मामला सामने आया है. गांव में गुरुवार देर रात पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 4 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया.आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 देसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 10 खाली कारतूस, 2 मैगजीन और एक बाइक बरामद की गई.

सूरज को भी मारना चाहता था संजू: प्रभारी सतीश कादियान ने आगे बताया कि, "पुलिस की अपराध जांच शाखा द्वितीय की टीम गश्त पर थी, जब उन्हें सूचना मिली कि संजू और उसके साथी सूरज को मारने की फिराक में हैं, सूचना के आधार पर टीम लाढौत-बोहर रोड पर पहुंची. संजू और उसके तीन साथी वहां मौजूद थे.पुलिस ने उन्हें काबू करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें चारों आरोपियों के पैर में गोली लगी."

सीसीटीवी फुटेज में दिखे आरोपी: पुलिस के अनुसार सपना और सूरज की शादी के बाद दोनों रोहतक शहर में रहने लगे थे. शादी के दो साल बाद उनका एक बेटा हुआ. कुछ समय पहले सपना और सूरज काहनी गांव लौट आए थे, जिससे सपना के परिवार ने बेइज्जती महसूस की. सीसीटीवी फुटेज में हमलावर स्पष्ट रूप से देखे गए. फायरिंग के दौरान सपना का देवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जबकि पति सूरज उस समय घर पर मौजूद नहीं था.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज: घायल आरोपियों की पहचान काहनी गांव निवासी संजू और राहुल उर्फ़ रापड़िया, तथा सोनीपत के रूखी गांव निवासी अंकित उर्फ़ बाबा और गौरव के रूप में हुई. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 132, 221, 109(1), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

