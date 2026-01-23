हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू, हड्डी की टीबी पर होगा संयुक्त शोध
रोहतक में हेल्थ यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हुआ है. अब संयुक्त रूप से हड्डी की टीबी सहित कई बीमारियों पर शोध होगा.
Published : January 23, 2026 at 11:22 AM IST
रोहतक: रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बीच शैक्षणिक एवं शोध सहयोग को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण करार (एमओयू) किया गया. इस समझौते का उद्देश्य संक्रामक रोगों, महिलाओं से जुड़ी बीमारियों और विशेष रूप से हड्डी की टीबी पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना है. एमओयू पर हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. टंकेश्वर कुमार ने हस्ताक्षर किए.
हड्डी की टीबी पर रहेगा विशेष फोकस: इस बारे में हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने बताया कि, "इस साझेदारी के तहत कई शोध परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिनमें हड्डी की टीबी प्रमुख रहेगी. पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती मरीजों की हड्डियों से लिए गए सैंपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे, जहां विशेष किट के माध्यम से एक ही दिन में यह पता लगाया जा सकेगा कि मरीज हड्डी की टीबी से पीड़ित है या नहीं."
समय पर जांच से मिलेगा सटीक इलाज: डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा कि, "इस नई तकनीक से मरीजों की समय पर पहचान संभव होगी और इलाज तुरंत शुरू किया जा सकेगा. हरियाणा सरकार और हेल्थ यूनिवर्सिटी का लगातार प्रयास रहा है कि शोध को बढ़ावा देकर मरीजों को नवीनतम और सटीक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं."
संक्रामक रोग और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी शोध: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि, "इस करार का मुख्य उद्देश्य हेल्थ यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के साथ मिलकर संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाना है. यह रिसर्च लाइफस्टाइल विकारों, महिलाओं के स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों पर केंद्रित होगी, जो वर्तमान समय की बड़ी चिकित्सा और सामाजिक चुनौतियां हैं."
अनुसंधान और फंडिंग को मिलेगा बढ़ावा: हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. रूप सिंह ने कहा कि, "यह साझेदारी अंतर-संस्थागत अनुसंधान को गति देगी. इससे अनुवादात्मक शोध परिणाम सामने आएंगे और नई वित्त पोषित परियोजनाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी."
संयुक्त परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे: पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक डॉ. एसके सिंघल ने बताया कि, "दोनों यूनिवर्सिटी मिलकर संयुक्त शोध परियोजनाएं, डेटा आधारित स्वास्थ्य मूल्यांकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधन साझा करने की पहल शुरू करेंगी. इससे चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय क्षमता मजबूत होगी."
बायोमेडिकल और पर्यावरणीय शोध पर भी काम: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. विकास धींगड़ा ने बताया कि, "विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल क्षेत्र में भी शोध चल रहा है. फंगस और बैक्टीरिया की मदद से पॉलीथिन को नष्ट करने की तकनीक पर काम किया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है."
ये भी पढ़ें:सिरसा में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप, की जांच की मांग