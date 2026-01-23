ETV Bharat / state

हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू, हड्डी की टीबी पर होगा संयुक्त शोध

रोहतक: रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बीच शैक्षणिक एवं शोध सहयोग को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण करार (एमओयू) किया गया. इस समझौते का उद्देश्य संक्रामक रोगों, महिलाओं से जुड़ी बीमारियों और विशेष रूप से हड्डी की टीबी पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना है. एमओयू पर हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. टंकेश्वर कुमार ने हस्ताक्षर किए.

हड्डी की टीबी पर रहेगा विशेष फोकस: इस बारे में हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल ने बताया कि, "इस साझेदारी के तहत कई शोध परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जिनमें हड्डी की टीबी प्रमुख रहेगी. पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती मरीजों की हड्डियों से लिए गए सैंपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे, जहां विशेष किट के माध्यम से एक ही दिन में यह पता लगाया जा सकेगा कि मरीज हड्डी की टीबी से पीड़ित है या नहीं."

समय पर जांच से मिलेगा सटीक इलाज: डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा कि, "इस नई तकनीक से मरीजों की समय पर पहचान संभव होगी और इलाज तुरंत शुरू किया जा सकेगा. हरियाणा सरकार और हेल्थ यूनिवर्सिटी का लगातार प्रयास रहा है कि शोध को बढ़ावा देकर मरीजों को नवीनतम और सटीक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं."

संक्रामक रोग और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी शोध: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि, "इस करार का मुख्य उद्देश्य हेल्थ यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के साथ मिलकर संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाना है. यह रिसर्च लाइफस्टाइल विकारों, महिलाओं के स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों पर केंद्रित होगी, जो वर्तमान समय की बड़ी चिकित्सा और सामाजिक चुनौतियां हैं."