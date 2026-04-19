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"कांग्रेस ने नारी शक्ति का चीरहरण किया", रोहतक में बोले CM- "राहुल गांधी करते हैं अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ की राजनीति"

"कांग्रेस ने नारी शक्ति का चीरहरण किया" ( Etv Bharat )