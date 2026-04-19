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"कांग्रेस ने नारी शक्ति का चीरहरण किया", रोहतक में बोले CM- "राहुल गांधी करते हैं अटकाओ, लटकाओ और भटकाओ की राजनीति"

रोहतक में बोलते हुए हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी.

Rohtak Haryana CM Nayab Singh Saini Press Conference Attacks Rahul Gandhi on nari shakti vandan adhiniyam
"कांग्रेस ने नारी शक्ति का चीरहरण किया" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 19, 2026 at 5:57 PM IST

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Updated : April 19, 2026 at 6:57 PM IST

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रोहतक : प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने पर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जिस प्रकार सदन में विधेयक का विरोध किया है और बाद में जश्न मनाया, उससे नारी के सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसे देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी.

नारी शक्ति का चीरहरण किया : उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, वो अलोकतांत्रिक था. उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया और कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति का चीरहरण करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कौरवों की सभा में जब द्रोपदी का अपमान हो रहा था तो कुछ महारथी चुप थे, मौन थे. उसी प्रकार सदन में भी कांग्रेस के गठबंधन के लोग उसी प्रकार के थे और तालियां बजा रहे थे.

"कांग्रेस ने नारी शक्ति का चीरहरण किया" (Etv Bharat)

अटकाओ, लटकाओ व भटकाओ की राजनीति : मुख्यमंत्री रविवार को रोहतक में बीजेपी ऑफिस मंगल कमल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दलों का असली चेहरा जनता के समाने आ गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने हमेशा अटकाओ, लटकाओ व भटकाओ की राजनीति की है. कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है, ना नीयत है और ना ही नेतृत्व है. लेकिन भाजपा का संकल्प है नारी सम्मान, नारी अधिकार और नारी नेतृत्व. उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी.

आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया : उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी 55 साल तक सत्ता में रही लेकिन महिलाओं के हित के लिए क्या किया. कांग्रेस ने महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया है. अब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता नारी का अपमान करने का काम कर रहे हैं. इन पार्टियों के नेताओं ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पानीपत की धरती से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था.

परिसीमन के नाम पर झूठ फैलाया : नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ फैलाने का काम किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने हर उस निर्णय का विरोध किया है, जो देश को आगे ले जाने वाला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी घटिया स्तर की राजनीति कर रही है और स्वार्थ की राजनीति करना ही इस पार्टी का उद्देश्य है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया. नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी.

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Last Updated : April 19, 2026 at 6:57 PM IST

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