रोहतक में 6 माह की बच्ची का अपहरण मामला: 100 CCTV खंगालने के बाद आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार, बताई वारदात की वजह
रोहतक में 6 माह की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताई वजह
Published : January 21, 2026 at 10:11 AM IST
रोहतक: हरियाणा के रोहतक में 6 माह की बच्ची का अपहरण करने वाले दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बच्ची को भी बरामद कर लिया है. आरोपी दंपत्ति को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आरोपी दंपत्ति की खुद कोई संतान नहीं है. जिसकी वजह से उन्होंने बच्ची का अपहरण किया था. करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, यूपी में गोंडा जिला के पिपरा गांव की निवासी गीता ने बताया कि "मैं परिवार समेत रोहतक की कमल कॉलोनी में किराए के मकान में रहती हूं. मैं बजरंग भवन फाटक के पास बिस्किट बेचने का काम करती हूं. मेरे पास 3 बच्चे हैं. बड़ी बेटी शिवानी, उससे छोटा बेटा बलराम व सबसे छोटी बेटी 6 माह की गौरी. 17 जनवरी की रात करीब 10.20 बजे मैं पैदल बच्चों के साथ कमल कॉलोनी में लौट रही थी. शिवानी व बलराम पैदल चल रहे थे. जबकि छोटी बच्ची गौरी गोद में थी. मेरे हाथों में सामान भी था".
हमदर्दी जताकर वारदात: गीता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "जब मैं अपने तीन बच्चों के साथ मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क के पास पहुंची, तो सामने से बाइक सवार एक महिला व पुरुष आए. नजदीक आकर बाइक रोकी और कहने लगे कि ये बच्ची व सामान उन्हें दे दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो. गीता ने उन पर भरोसा किया और सामान और बच्ची बाइक सवार दंपत्ति को दे दी. लेकिन कुछ ही दूर चलने पर दंपत्ति ने सामान को फेंक दिया और बच्ची को लेकर फरार हो गए. सूचना पुलिस को दी गई". मौके पर पहुंची पुलिस ने गीता के बयान दर्ज किए.
100 CCTV खंगालने के बाद पकड़े आरोपी: सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की प्रभारी अंकिता ने बताया कि "अपहरण के बाद से ही पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की. फुटेज के आधार पर आरोपी दंपति की पहचान हुई. वे चरखी दादरी के रहने वाले हैं. पति की पहचान सचिन और पत्नी की पहचान प्रज्ञा के रूप में हुई है. इसके बाद उन्हें चरखी दादरी से ही गिरफ्तार कर बच्ची को भी बरामद किया गया".
आरोपी दंपत्ति की खुद नहीं कोई संतान: थाना प्रभारी अंकिता ने बताया कि "दोनों आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. फिलहाल मां को बच्ची सौंप दी गई है. प्रारंभिक पूछताछ में साने आया है कि दंपत्ति की कोई संतान नहीं है. इसलिए वे बच्ची को गोद लेना चाहते थे. लेकिन जब बच्ची के माता-पिता ने इनकार कर दिया तो दंपत्ति ने अपहरण की योजना बनाई. अपहरण के लिए यह समय इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि गणतंत्र दिवस की वजह से पुलिस इस समय व्यस्त रहेगी और गरीब होने की वजह से बच्ची के माता-पिता की कोई सुनवाई नहीं होगी. यह दंपत्ति पहले रोहतक में ही किराए के मकान में रहता था. अपहरण से पहले रेकी की गई थी".
