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रोहतक के गोहाना अड्डे पर फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, अचानक उठने लगा धुएं का गुबार, दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू

गोहाना अड्डे पर फर्नीचर दुकान की चौथी मंजिल में भीषण आग लग गई. मौके पर पहुंची सात दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

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गोहाना अड्डे पर फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 8:50 PM IST

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रोहतक: रोहतक के गोहाना अड्डे पर बुधवार को शिवशक्ति फर्नीचर हाउस की चौथी मंजिल में अचानक भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान से धुएं का गुबार उठने लगा. आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई.

नीचे काम कर रहे मजदूरों में मची भगदड़: आग लगने के समय दुकान के नीचे की मंजिलों पर मजदूर काम कर रहे थे. इधर, आग की जानकारी मिलते ही मजदूरों को बाहर निकाला गया. कर्मचारियों ने दुकान में रखा सामान भी सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया. राहत की बात रही कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

रोहतक के गोहाना अड्डे पर फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

दमकल की सात गाड़ियों ने संभाला मोर्चाः वहीं, आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. पुलिस की वाटर कैनन से भी आग बुझाने में दमकल कर्मियों की मदद की गई.

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दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू (ETV Bharat)

पुलिस बल ने संभाला मोर्चा: आग की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा. पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करने के साथ आसपास जमा भीड़ को नियंत्रित किया. मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी, ताकि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी न हो.

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फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

"सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची": मामले में एसपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि, "आग की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. पुलिस की वाटर कैनन से भी आग बुझाने का प्रयास किया गया. पुलिस जवान मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्य में सहयोग किया." वहीं, एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि, "आग दुकान की चौथी मंजिल पर लगी थी. आग लगने की वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है. प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थी."

पुरानी दुकान में नहीं थे अग्निशमन यंत्र: शिवशक्ति फर्नीचर हाउस गोहाना अड्डे पर काफी पुरानी दुकान बताई जा रही है. घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल दुकान की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ है. पुलिस की मानें तो दुकान में अग्निशमन सिलेंडर तक मौजूद नहीं थे. फर्नीचर जैसे ज्वलनशील सामान से भरी दुकान में आग बुझाने के प्राथमिक इंतजाम नहीं होने से हादसा और गंभीर हो सकता था.

बता दें कि रोहतक में करीब ढाई महीने के भीतर आगजनी की यह दूसरी बड़ी घटना है. इससे पहले 9 जून को मॉडल टाउन में जूते के शोरूम में भीषण आग लगी थी. उस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी.

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