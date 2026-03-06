ETV Bharat / state

रोहतक के इस्माइला में एक साथ जली 4 अर्थियां, नम हुई सबकी आंखें, पूरे गांव में पसरा मातम

रोहतक के इस्माइला में कार हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई. एक साथ चार अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम पसरा है.

ROHTAK ROAD ACCIDENT
इस्माइला में एक साथ जली 4 अर्थियां (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 6, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: जिले के इस्माइला गांव में गुरुवार को बेहद मार्मिक दृश्य देखने को मिला. होली के दिन हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चार युवकों की एक साथ चिताएं जलीं, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे में मारे गए युवकों में दो सगे भाई भी शामिल थे. चारों युवकों का पोस्टमार्टम गुरुवार को रोहतक के पीजीआईएमएस में किया गया, जिसके बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए.

तेज रफ्तार कार ने मारी थी बाइक को टक्कर: जानकारी के अनुसार इस्माइला गांव निवासी मोहन, राजकुमार, सोनू और राजेश बुधवार शाम होली के दिन एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. जब वे चुलियाना मोड़ के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो युवकों ने पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

रोहतक के इस्माइला में एक साथ जली 4 अर्थियां (Etv Bharat)

दो सगे भाइयों समेत चार युवकों की मौत: मृतकों में मोहन और राजकुमार सगे भाई थे, जबकि सोनू और राजेश भी उसी गली के रहने वाले थे.चारों अच्छे दोस्त थे. एक साथ चार युवकों की मौत से गांव में गहरा शोक छा गया. गुरुवार शाम जब पोस्टमार्टम के बाद चारों शव गांव पहुंचे तो हर घर की आंखें नम हो गईं. इसके बाद गांव के श्मशान घाट पर चारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया.

गांव में पसरा सन्नाटा, हर आंखें हुई नम: गांव निवासी जगदीप खत्री ने बताया, "एक साथ चार जवान बेटों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. होली का त्योहार हमारे गांव के लिए मातम में बदल गया. जब चारों की अर्थियां एक साथ उठीं तो गांव का हर व्यक्ति रो पड़ा."

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश जारी है. रोहतक के डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि, "चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. हादसे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उस तेज रफ्तार कार और उसके चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जा सके."

ये भी पढ़ें: करनाल में पुलिस-डॉक्टर टकराव मामले ने पकड़ा तूल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, घरौंडा SHO दीपक सस्पेंड

TAGGED:

ROHTAK ISMAILA CAR BIKE COLLISION
FATAL BIKE ACCIDENT HARYANA
FOUR YOUTHS KILLED ROHTAK
ROHTAK ISMAILA VILLAGE
ROHTAK ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.