रोहतक के इस्माइला में एक साथ जली 4 अर्थियां, नम हुई सबकी आंखें, पूरे गांव में पसरा मातम
रोहतक के इस्माइला में कार हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई. एक साथ चार अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम पसरा है.
Published : March 6, 2026 at 11:05 AM IST
रोहतक: जिले के इस्माइला गांव में गुरुवार को बेहद मार्मिक दृश्य देखने को मिला. होली के दिन हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चार युवकों की एक साथ चिताएं जलीं, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे में मारे गए युवकों में दो सगे भाई भी शामिल थे. चारों युवकों का पोस्टमार्टम गुरुवार को रोहतक के पीजीआईएमएस में किया गया, जिसके बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए.
तेज रफ्तार कार ने मारी थी बाइक को टक्कर: जानकारी के अनुसार इस्माइला गांव निवासी मोहन, राजकुमार, सोनू और राजेश बुधवार शाम होली के दिन एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. जब वे चुलियाना मोड़ के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो युवकों ने पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.
दो सगे भाइयों समेत चार युवकों की मौत: मृतकों में मोहन और राजकुमार सगे भाई थे, जबकि सोनू और राजेश भी उसी गली के रहने वाले थे.चारों अच्छे दोस्त थे. एक साथ चार युवकों की मौत से गांव में गहरा शोक छा गया. गुरुवार शाम जब पोस्टमार्टम के बाद चारों शव गांव पहुंचे तो हर घर की आंखें नम हो गईं. इसके बाद गांव के श्मशान घाट पर चारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया.
गांव में पसरा सन्नाटा, हर आंखें हुई नम: गांव निवासी जगदीप खत्री ने बताया, "एक साथ चार जवान बेटों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. होली का त्योहार हमारे गांव के लिए मातम में बदल गया. जब चारों की अर्थियां एक साथ उठीं तो गांव का हर व्यक्ति रो पड़ा."
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश जारी है. रोहतक के डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि, "चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. हादसे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उस तेज रफ्तार कार और उसके चालक की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जा सके."
