रोहतक के इस्माइला में एक साथ जली 4 अर्थियां, नम हुई सबकी आंखें, पूरे गांव में पसरा मातम

रोहतक: जिले के इस्माइला गांव में गुरुवार को बेहद मार्मिक दृश्य देखने को मिला. होली के दिन हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चार युवकों की एक साथ चिताएं जलीं, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हादसे में मारे गए युवकों में दो सगे भाई भी शामिल थे. चारों युवकों का पोस्टमार्टम गुरुवार को रोहतक के पीजीआईएमएस में किया गया, जिसके बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए. तेज रफ्तार कार ने मारी थी बाइक को टक्कर: जानकारी के अनुसार इस्माइला गांव निवासी मोहन, राजकुमार, सोनू और राजेश बुधवार शाम होली के दिन एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. जब वे चुलियाना मोड़ के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो युवकों ने पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. रोहतक के इस्माइला में एक साथ जली 4 अर्थियां (Etv Bharat)