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रोहतक डी पार्क अग्निकांड पर प्रशासन सख्त, 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

रोहतक: जिले के डी पार्क के नजदीक हुए भीषण अग्निकांड में तीन लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है. जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने हादसे की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी में एडीसी नरेंद्र कुमार, नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर भूपेंद्र सिंह, एसडीएम आशीष कुमार और सीटीएम शुभम को शामिल किया गया है.

घटनास्थल पर पहुंची जांच कमेटी: कमेटी के सभी सदस्य गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंचे और जली हुई दुकानों का बारीकी से निरीक्षण किया. जांच टीम ने आसपास के मकान की छत पर लगी पानी की टंकी पर चढ़कर पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया. निरीक्षण के दौरान दुकानों के ऊपर तक जला हुआ सामान दिखाई दिया, जबकि कई दीवारें भी आग की वजह से कमजोर हो चुकी थीं. कमेटी ने जली हुई दुकानों और अंदर पड़े सामान की वीडियोग्राफी करवाई. इसका उद्देश्य आग से हुए नुकसान का सही आकलन करना और जांच के लिए साक्ष्य जुटाना है. मौके पर मौजूद प्रभावित दुकानदारों से भी नुकसान और आग लगने की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई.

4 सदस्यीय जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण (ETV Bharat)

रेस्क्यू ऑपरेशन की भी हुई समीक्षा: जांच के दौरान फायर ब्रिगेड की कार्रवाई का भी अवलोकन किया गया. अधिकारियों को बताया गया कि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को एक दीवार काटनी पड़ी थी, जिसके बाद अंदर पानी डाला गया. रेस्क्यू टीम और फायर कर्मियों ने जोखिम उठाकर दुकानों के भीतर आए थे. कमेटी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है.