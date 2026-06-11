ETV Bharat / state

रोहतक डी पार्क अग्निकांड पर प्रशासन सख्त, 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

रोहतक अग्निकांड की जांच के लिए गठित कमेटी ने मौके का निरीक्षण किया. सीएम ने हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया.

D Park Rohtak Fire
रोहतक डी पार्क अग्निकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: जिले के डी पार्क के नजदीक हुए भीषण अग्निकांड में तीन लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है. जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने हादसे की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी में एडीसी नरेंद्र कुमार, नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर भूपेंद्र सिंह, एसडीएम आशीष कुमार और सीटीएम शुभम को शामिल किया गया है.

घटनास्थल पर पहुंची जांच कमेटी: कमेटी के सभी सदस्य गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंचे और जली हुई दुकानों का बारीकी से निरीक्षण किया. जांच टीम ने आसपास के मकान की छत पर लगी पानी की टंकी पर चढ़कर पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया. निरीक्षण के दौरान दुकानों के ऊपर तक जला हुआ सामान दिखाई दिया, जबकि कई दीवारें भी आग की वजह से कमजोर हो चुकी थीं. कमेटी ने जली हुई दुकानों और अंदर पड़े सामान की वीडियोग्राफी करवाई. इसका उद्देश्य आग से हुए नुकसान का सही आकलन करना और जांच के लिए साक्ष्य जुटाना है. मौके पर मौजूद प्रभावित दुकानदारों से भी नुकसान और आग लगने की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई.

D Park Rohtak Fire
4 सदस्यीय जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण (ETV Bharat)

रेस्क्यू ऑपरेशन की भी हुई समीक्षा: जांच के दौरान फायर ब्रिगेड की कार्रवाई का भी अवलोकन किया गया. अधिकारियों को बताया गया कि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को एक दीवार काटनी पड़ी थी, जिसके बाद अंदर पानी डाला गया. रेस्क्यू टीम और फायर कर्मियों ने जोखिम उठाकर दुकानों के भीतर आए थे. कमेटी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है.

रोहतक डी पार्क अग्निकांड पर प्रशासन सख्त (ETV Bharat)

सीएम ने की मुआवजे की घोषणा: प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए रोहतक प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

तीन युवकों की हुई थी दर्दनाक मौत: बता दें कि 9 जून को डी पार्क के नजदीक स्थित "रोहतक शूज" नामक दुकान में आग लगने के बाद यह हादसा हुआ था. इस घटना में नेहरू कॉलोनी निवासी कपिल, बाबा मोहल्ला निवासी अमन यादव और गुरुनानकपुरा निवासी सौरभ उर्फ रोहित की जलने से मौत हो गई थी. करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद उनके शव बाहर निकाले गए थे.

आशा हुड्डा ने जताई संवेदना: इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया. आशा हुड्डा ने कहा, "यह बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना है. हम पीड़ित परिवारों के दुख में उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हरसंभव सहायता मिलनी चाहिए."

ये भी पढ़ें: रोहतक अग्निकांड: 'हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक था मंजर, हमने अपनों को जिंदा जलते देखा', बेबस दुकानदारों ने बताई आंखों देखी

TAGGED:

ROHTAK FIRE TRAGEDY
D PARK ROHTAK FIRE
FIRE ACCIDENT DEATHS ROHTAK
ROHTAK FIRE BRIGADE
ROHTAK FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.