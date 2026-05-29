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रोहतक में जल संकट, मचा हाहाकार, खरीदकर पानी पीने को मजबूर लोग

रोहतक में भीषण जल संकट से लोग परेशान हैं. लोगों का कहना है कि दो दिन बाद पानी मिल रहा है.

Rohtak Faces Severe Water Crisis
रोहतक में जल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 4:46 PM IST

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रोहतक: रोहतक में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है. नौतपा के दौरान पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. शहर की कई कॉलोनियों में दो दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही है, वह भी मात्र 30 मिनट के लिए. लोगों का आरोप है कि सप्लाई का पानी गंदा और बदबूदार आ रहा है, जिससे पीने योग्य पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा.

पानी खरीदने को मजबूर हुए लोग: जल संकट के कारण अब लोग प्रशासन के भरोसे बैठने की बजाय पानी खरीदने को मजबूर हो गए हैं. कई परिवार पीने के लिए अलग से पानी खरीद रहे हैं, जबकि घरेलू उपयोग के लिए टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं. कॉलोनियों की महिलाओं का कहना है कि एक टैंकर की कीमत 800 से 1500 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है.

Rohtak Faces Severe Water Crisis
खरीदकर पानी पीने को मजबूर लोग (ETV Bharat)

गंदे पानी से लोगों में बीमारी का डर: स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्लाई के दौरान आने वाला पानी साफ नहीं होता. बदबूदार और गंदे पानी को लेकर लोगों में बीमारियों का डर बना हुआ है. कई इलाकों में लोग दूर-दूर से पानी भरकर ला रहे हैं. गर्मी के मौसम में साफ पानी नहीं मिलने से बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है.

रोहतक में जल संकट, मचा हाहाकार (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का छलका दर्द: पानी की किल्लत को लेकर एक अन्य स्थानीय महिला ममता ने कहा कि, "पानी को देखकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है. नहाने, धोने और पीने तक के लिए पानी बचाना पड़ता है. अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं." स्थानीय महिला पूजा ने कहा कि, "सैलरी तो बढ़ नहीं रही लेकिन पानी खरीदने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. हर महीने का बजट खराब हो गया है." वहीं, एक अन्य महिला राजपति ने कहा कि, "अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे." स्थानीय निवासी शिवम ने कहा कि, "सिर्फ 30 मिनट पानी आता है और उसमें भी गंदा पानी मिलता है. मजबूरी में बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है." स्थानीय महिला सोनी ने कहा कि, "हर साल गर्मी में यही हाल होता है. इस बार तो हालात और ज्यादा खराब हैं. पानी इतना कम आता है कि पूरे घर का काम मुश्किल हो जाता है."

Rohtak Faces Severe Water Crisis
दो दिन बाद आ रही सप्लाई (ETV Bharat)

भाजपा पार्षद भी बैठे धरने पर: स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि भाजपा पार्षदों को भी जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में धरने पर बैठना पड़ा. पार्षदों का कहना है कि अधिकारी शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं. लोगों में प्रशासन के खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ रही है.

सरकार ने अधिकारियों की छुट्टियां की रद्द: वहीं, प्रदेशभर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में रहकर पानी की सप्लाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं. हालांकि लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर अभी तक कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं दे रहा.

लोगों की प्रशासन से मांग: स्थानीय लोगों का कहना है कि रोहतक में हर साल गर्मियों के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया. लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि शहर में नियमित और साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके.

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Last Updated : May 29, 2026 at 4:46 PM IST

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