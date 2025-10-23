ETV Bharat / state

रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी, पुरानी रंजिश में चली गोली, दो की मौत

रोहतक में पुरानी रंजिश के कारण हुए विवाद में दो युवकों की हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

Rohtak Double Murder Case
रोहतक में डबल मर्डर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read
रोहतक: शहर की फतेहपुरी कॉलोनी देर रात गोलियों की आवाज से दहल उठी. यहां पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

दो युवकों में विवाद: स्थानीय लोगों की मानें तो फतेहपुरी कॉलोनी निवासी सुमित देर रात अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था. इसी दौरान मनीष, जो पेशे से ड्राइवर था, वहां से गुजरा. किसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. गुस्से में मनीष ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुमित के सीने में गोली दाग दी, जिससे सुमित गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. उसे तुरंत रोहतक पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी (ETV Bharat)

दूसरे युवक पर लोगों ने किया हमला: इधर, घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मनीष को पकड़ लिया और उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई के शवगृह में रखवाया गया है.

पुरानी रंजिश हत्या की वजह: इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि, "हत्या की वजह पुरानी रंजिश लग रही है. हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है."

