रोहतक में जिला पार्षदों का अधिकारियों के खिलाफ हल्लाबोल, विकास भवन पर जड़ा ताला, 11 पार्षद धरने पर बैठे
Rohtak District Councilors Protest: रोहतक में विकास कार्यों में बाधाओं से नाराज 11 जिला पार्षदों ने धरना देकर विकास भवन पर ताला जड़ा.
Published : November 18, 2026 at 10:36 AM IST
रोहतक: जिला परिषद के विकास कार्यों को लेकर रोहतक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव गहरा गया है. विकास कार्यों में कथित अड़चनें डालने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज जिला पार्षदों ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया. जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा की अध्यक्षता में 11 पार्षदों ने जिला विकास भवन के बाहर धरना दिया और विरोध स्वरूप भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया.
अधिकारियों पर विकास कार्य रोकने का आरोप: धरने पर बैठे जिला पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और अड़ियल रवैये के कारण गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी जानबूझकर फाइलों और योजनाओं में अड़चनें पैदा कर रहे हैं. इससे ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
"सरकार विकास चाहती है, अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे": जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "सरकार गांवों में विकास कार्य करवाना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं. अधिकारियों के इस रवैये से भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब भाजपा को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है."
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग: मंजू हुड्डा ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संज्ञान लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "जनता ने जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन अधिकारियों के असहयोग के कारण वे लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं."
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: पार्षदों ने मांग की कि विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. उनका कहना है कि जब तक विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल रहेगा.
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