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रोहतक में जिला पार्षदों का अधिकारियों के खिलाफ हल्लाबोल, विकास भवन पर जड़ा ताला, 11 पार्षद धरने पर बैठे

रोहतक जिला पार्षदों का अधिकारियों के खिलाफ हल्लाबोल ( ETV Bharat )

रोहतक: जिला परिषद के विकास कार्यों को लेकर रोहतक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव गहरा गया है. विकास कार्यों में कथित अड़चनें डालने और अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज जिला पार्षदों ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया. जिला परिषद चेयरमैन मंजू हुड्डा की अध्यक्षता में 11 पार्षदों ने जिला विकास भवन के बाहर धरना दिया और विरोध स्वरूप भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया.

अधिकारियों पर विकास कार्य रोकने का आरोप: धरने पर बैठे जिला पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और अड़ियल रवैये के कारण गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी जानबूझकर फाइलों और योजनाओं में अड़चनें पैदा कर रहे हैं. इससे ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.